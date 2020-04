Aguado se muestra "optimista" con la apertura de piscinas en verano y exigirán uso de mascarillas en teatros

En una entrevista con Onda Cero, recogida por Europa Press, ha reconocido que el confinamiento ha logrado que las urgencias "no se colapsen", pero que "no resuelven el problema, no mata al virus". "Hay que entender que poco a poco hay que normalizar la actividad económica y nuestra vida diaria con el Covid, manteniendo la distancia social pero empezando a desconfinarnos y a tomar protección individual", ha defendido.

Así, el vicepresidente madrileño ha avisado de que las mascarillas van a formar parte de la indumentaria de todos. De hecho, ha indicado que exigirán, dentro del plan de desescalada, en todos los teatros dependientes de la Comunidad el uso obligatorio de mascarillas para poder acceder a los teatros. "Es clave el uso de mascarillas, va a tener que formar parte de nuestra indumentaria", ha aseverado.

Sobre si las piscinas este verano estarán cerradas, Aguado se ha mostrado "optimista" y ha indicado que no quiere "renunciar" a las actividades diarias de los ciudadanos dentro de la coyuntura actual, siendo "conscientes y responsables".

"Hay que cambiar nuestras rutinas, pero no me resigno a que no tengamos verano, a que no tengamos piscina, a que no podamos ir a una playa. Confío mucjo en los españoles y cuando somos responsables y hacemos las cosas bien no tendría que haber rebrotes", ha defendido.

Tampoco se resigna con olvidarse de la "vuelta al cole", ya que le gustaría que los niños volvieran a la normalidad manteniendo las distancias sociales, aunque es algo que lo tienen que determinar las autoridades sanitarias. Al menos, lo vería necesario para aquellos alumnos que titulan este año para hacer exámenes presenciales.

En cuanto a la salida de los menores a las calles, cree que la mayoría de los padres han sido responsables, pese a que siempre hay gente que no, pero que era una propuesta de "sentido común". "Hay que proteger a los españoles de no enfermar por Covid pero también garantizar que no queden en la pobreza", ha incidido el vicepresidente, para a continuación añadir que si se dejan pasar muchas semanas para la desescalada "será irremediable para algunos negocios".

Por ello, Aguado es partidario de abrir el mayor número de establecimientos a partir del 1 de mayo con las condiciones y garantías de protección, tanto de aforo como de separación y espacios.