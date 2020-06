Aguado y partidos de izquierda inician diálogo en una primera reunión "cordial" e invitan a Ayuso y Vox a sumarse

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, y los grupos de izquierda de la Asamblea de Madrid (PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos) han iniciado el diálogo para la reconstrucción de la autonomía tras el coronavirus e invitan a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y a Vox a sumarse.

En declaraciones a los medios, tras mantener una reunión en la sede de Vicepresidencia, en la calle Pontejos, el dirigente regional se ha mostrado "contento" porque "por fin" han hablado, algo que "parece revolucionario en estos tiempos que corren". "Hemos conseguido hablar con algunos partidos de la oposición, con la inmensa mayoría además", ha señalado.

La cita ha ido "bien" y ha discurrido "con normalidad", por lo que el vicepresidente espera que "sea la primera reunión de varias, de muchas", que puedan seguir llevándose a cabo en las próximas semanas y ha emplazado tanto a Vox como a la presidenta a que se unan. Para Aguado, sería "fantástico" poder alcanzar acuerdos que ya se han logrado en otros puntos del país.

A su parecer, se ha dado "un paso muy importante" porque han roto "esa especie de muro invisible pero muy incómodo y muy desagradable entre el Gobierno y la oposición". "Parecía que no podíamos hablar y hemos hablado", ha indicado, al tiempo en el que ha desgranado que han coincidido en subrayar la importancia de "compartir medidas".

Además, se han mostrado favorables a que "se pueda recuperar la normalidad en la Asamblea de Madrid" así como, según ha declarado, están de acuerdo "en valorar internamente poner en marcha "mesas de trabajo".

Con respecto a las ausencias, Aguado ha insistido en que es importante abrirse a todas las formaciones políticas y aunque agradece el "gesto de generosidad" que hizo Vox, permitiendo poner en marcha el Gobierno regional, ha recordado que ellos mismos "se han ubicado en la oposición". En este sentido, le ha recordado a su portavoz, Rocío Monasterio, que le guste o no, él es el vicepresidente.

REUNIONES BILATERALES

En este punto, ha incidido en que si se proponen reuniones bilaterales, como las que ha avanzado Ayuso, él acudirá a todas porque cree que es importante "hablar" así como "trasladar a la opinión pública una imagen de normalidad". Además, ha incidido en que en el seno del Consejo de Gobierno le trasladará el resultado de este primer encuentro.

"Al margen de que la presidenta no haya querido venir, que haya declinado acudir, espero que en las próximas reuniones que podamos celebrar esté presente. Si la presidenta considera que hay que tener reuniones bilaterales yo desde luego estoy encantado de hacerlo porque el objetivo tiene que ser común, independientemente de nuestras siglas", ha subrayado.

Al tiempo ha descartado "tajantemente" que vaya a apoyar ningún tipo de moción de censura. "No estamos en momentos de moción de censura. Hay un acuerdo firmado en una legislatura que dura cuatro años", ha insistido.

Eso sí, ha hecho hincapié en que "en un gobierno de coalición el ordeno y mando no tiene ningún sentido, en los gobiernos de coalición no existen las desautorizaciones, existen discrepancias o distintos puntos de vista".

"AYUSO HA DESERTADO DE SUS FUNCIONES", CRITICA MAS MADRID

El portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha agradecido a Aguado este encuentro que es "bueno" para el "acuerdo y el consenso", el "único camino posible para afrontar esta situación. No obstante, cree que es "una contradicción" que la presidenta "no se quiera reunir con los grupos y el vicepresidente sí". "Y Hoy yo creo que nos hemos reunido con el Gobierno de Madrid y espero que en las próximas reuniones esté la presidenta. ¿Puede, por favor, la señora presidenta organizar este tráfico en relación con la transformación para saber lo que tenemos que hacer?", ha lanzado.

Por su parte, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, se ha mostrado "satisfecho" con esta reunión que cree que supone un paso "importante", pese a que la dirigente madrileña "haya desertado de sus funciones que son presentarse a una reunión que tenía su Gobierno con los portavoces".

"Ha sembrado un precedente muy negativo y aquí hemos acordado reunirnos de forma periódica. Hemos conseguido un canal de diálogo que desde que estalló la crisis no habíamos conseguido y Más Madrid va a seguir colaborando en este tipo de reuniones con propuestas y con los deberes hechos", ha aseverado.

La portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, ha mostrado en la reunión su "desconcierto" sin saber en calidad de qué se les convocaba y ha sentido que Aguado les hablaba como vicepresidente, pero no como conjunto del Gobierno.

"Evidencia una crisis de Gobierno y que no actúan de forma conjunta. Para nosotros es muy importante que no se juegue con las expectativas de la gente ni de los grupos parlamentarios. Transmitimos nuestra voluntad pero no se puede utilizar a los grupos para marearnos en función de disputas", ha criticado.

No obstante, tienen voluntad de trabajar y acudir a los espacios que ha propuesto el vicepresidente aunque quieren que se abra "ya" la Asamblea de Madrid para poder trabajar en ella.

"GRAVE ERROR" LAS AUSENCIAS, DICE ZAFRA

Desde Ciudadanos, su portavoz, César Zafra, ha sostenido que "hoy es un gran día" porque es un ejemplo de como los políticos son capaces de sentarse en una mesa a hablar, "algo que debería ser habitual". Así, ha incidido en que es un primer paso, de "muchos que vendrán" porque la labor que tendrán que realizar será "titánica", para empezar "una mejor reconstrucción de la Comunidad de Madrid".

Para el diputado de la formación 'naranja' es "un gravísimo error" que no haya acudido ni la presidenta madrileña ni Vox para lo que considera "no hay justificación". "Todos representamos a los madrileños. Somos sus representantes. En esa mesa no se han podido sentar cientos de miles de madrileños que también querían expresar su opinión", ha manifestado.