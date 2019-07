Aguado ve razonable que el compromiso con PP y Vox se recoja en el diario de sesiones

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, considera "razonable" la propuesta de la candidata del PP a la Presidencia, Isabel Díaz Ayuso, de ir a un pleno de investidura para que estos dos partidos y Vox puedan manifestar sus iniciativas y queden recogidas en el diario de sesiones de la Cámara.

Díaz Ayuso ha planteado esta mañana que, en vez de firmar un programa de gobierno a tres bandas previo a una hipotética sesión de investidura, como exige Vox y rechaza Ciudadanos, se vaya a ese pleno con ella como candidata y se puedan exponer las propuestas de cada uno, quedando recogidas en el diario de sesiones.

La iniciativa de la popular llega el día después del pleno de investidura sin candidato celebrado este miércoles, al que Ayuso no pudo concurrir como aspirante al no haber aglutinado los apoyos necesarios como para garantizar una mayoría suficiente.

En declaraciones en los pasillos de la Asamblea, Aguado ha asegurado no tener "ningún problema" en "reafirmarse" en sus valores en el hemiciclo, y si esa es "la manera de desatascar" la formación de gobierno en la Comunidad estará "encantado de hacerlo".

Aguado, por su parte, ha dejado claro que "el acuerdo con el PP está cerrado" y ya mantuvo "las reuniones de negociación" requeridas para ello, y entiende que ahora "son las otras formaciones políticas las que tienen que decidir" si permiten que ese Ejecutivo salga adelante.

"No creo que el problema (con Vox) sea un problema con fotos. Las fotos ya están hechas, y no tengo ningún problema en hacerme doscientas fotos más. Es un problema de voluntad política", ha lamentado el portavoz naranja, que no tiene "inconveniente" en sumarse a "esta fórmula que propone la señora Ayuso".

Y ha pedido al partido de ultraderecha "que recapaciten" para terminar "con esta especie de telenovela".

A día de hoy, Ayuso sólo tiene asegurados los 56 votos a favor del PP (30 escaños) y Ciudadanos (26), que ya han firmado un pacto de gobierno en coalición, por lo que se quedaría lejos de los 67 que marcan la mayoría absoluta y necesitaría lograr el respaldo de los 12 diputados de Vox de aquí al 10 de septiembre para evitar la repetición electoral.

Tras la investidura sin candidato empezó a contar el plazo de dos meses para convocar nuevas elecciones autonómicas si la situación persiste.

Si ningún candidato consigue ser investido presidente antes del 10 de septiembre habrá comicios autonómicos el 10 de noviembre, según los plazos fijados en la Ley Electoral de la Comunidad de Madrid.