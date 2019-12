Aguado pide responsabilidad a Vox para no bloquear los presupuestos de 2020

El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, ha pedido este lunes responsabilidad de Vox cuando el Gobierno autonómico presente los presupuestos regionales del próximo año para no bloquear la Comunidad de Madrid y no impedir que haya incrementos y mejoras en el proyecto.

Al ser preguntado si le preocupa que Vox decida bloquear las cuentas regionales para 2020, teniendo en cuenta que el Gobierno de coalición del PP y Ciudadanos necesita su voto favorable para que salgan adelante, Aguado ha señalado que "depende de ellos" decidir "qué quieren hacer en la Asamblea de Madrid y cómo quieren comportarse en esta legislatura".

"Si quieren bloquear la legislatura, lo pueden hacer y si quieren construir y permitir que haya estabilidad y presupuestos, también está en su mano", ha indicado el también portavoz del Gobierno regional en referencia a Vox.

En declaraciones a los periodistas, el vicepresidente ha afirmado que va a trabajar con el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, y con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "para presentar los mejores presupuestos posibles a la Asamblea de Madrid".

En el Parlamento regional, ha explicado, "tanto Vox como el resto de las formaciones políticas, van a tener que decidir qué hacer", si los bloquean, si los aprueban o si introducen enmiendas.

"No me puedo hacer responsable de lo que vaya a hacer Vox. Lo que sí le pido es responsabilidad, cuando se presenten los presupuestos, para no bloquear la Comunidad de Madrid y no impedir que haya incrementos y mejoras" en las cuentas, ha resaltado.

Aguado ha asegurado que "siempre" están abiertas las vías de comunicación con Vox y con todas las formaciones políticas.

"Quien quiera hablar con este Gobierno tiene las puertas abiertas para hablar de lo que considere oportuno siempre pensando en los madrileños y en sacar adelante leyes y presupuestos", ha aseverado.