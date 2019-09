Aguado espera una segunda oportunidad para los partidos que creen en España

El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, ha expresado este viernes su deseo de que el próximo 10 de noviembre los madrileños y los españoles den una segunda oportunidad a los partidos que creen en España y están dispuestos a poner en marcha un proyecto común.

Lo ha indicado a los periodistas tras participar en el acto de toma de posesión de altos cargos de la Consejería de Economía, Competitividad y Empleo.

"Ojalá que el 10 de noviembre los madrileños y los españoles tomen buena nota de lo que ha sucedido estos últimos cinco meses en España como consecuencia de la irresponsabilidad de Pedro Sánchez y den una segunda oportunidad a los partidos que sí que creemos en España y sí que estamos dispuestos a poner en marcha un proyecto común", ha señalado.

El también portavoz del Gobierno madrileño ha asegurado que le "quita el sueño" tener a un presidente del Gobierno que está "permanentemente" en campaña electoral.

"Lo que me quita el sueño es que el Gobierno de Sánchez esté estrangulando financieramente a la Comunidad de Madrid, a seis millones y medio de españoles que viven aquí y que merecen tener unos servicios públicos de calidad y que el dinero llegue a tiempo para poder financiarlos", ha resaltado.

Aguado se ha mostrado seguro de que si Pedro Sánchez preguntara los madrileños, la gente le respondería que "les quita el sueño" no tener un puesto de trabajo, la precariedad en el empleo, que no llegan a tiempo las ayudas para la dependencia, que el transporte público llega con retraso o que no se hacen las obras oportunas en Cercanías.