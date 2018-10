Aguirre: Casado defiende centro derecha, no esencias de pasado ni un nuevo PP

La expresidenta de la Comunidad y del PP de Madrid Esperanza Aguirre ha asegurado que Pablo Casado no representa "ni esencias del pasado" ni un Partido Popular "nuevo", sino que defiende los principios y valores del centro derecha "que durante el tiempo que hemos estado en el Gobierno hemos tenido olvidados".

Aguirre, durante una entrevista en Telemadrid, ha defendido las propuestas del nuevo presidente del PP, como bajar los impuestos o volver a la ley del aborto "de consenso" que se aprobó en tiempos de Felipe González, planteamientos que no cree que supongan volver a etapas anteriores del partido como la liderada por José María Aznar.

Precisamente ha agradecido que Aznar no haya intervenido "en ningún momento" en la elección del nuevo líder del PP, y que permanezca apartado de la política como dijo que haría al abandonar el Gobierno.

Además, ha dicho coincidir con Aznar en la opinión de que el PP debería haber bajado los impuestos o derogado la ley de Memoria Histórica cuando estuvo en el Gobierno.

La expresidenta ha apoyado las propuestas de Pablo Casado de rebajar la presión fiscal, algo que forma parte de la "seña de identidad del PP" y que "desgraciadamente no habíamos hecho" en los últimos años de Gobierno durante la crisis económica.

Respecto a la salida del Ejecutivo de Mariano Rajoy como consecuencia de la moción de censura de Pedro Sánchez, Aguirre ha explicado que se intercambió mensajes con el expresidente popular pero no ha querido desvelar su contenido.

Aunque sí ha terminado revelando que ella le escribió un mensaje en el que le decía que las salidas de la vida política "siempre son difíciles" y provocan lágrimas, pero que las salidas "muy abruptas e inesperadas, 'como la tuya y la mía', son mejores".

La expresidenta ha reiterado que no va a volver a la primera línea política, que ahora está "en séptima fila" y está muy bien, y que está convencida de que Pablo Casado no le va a proponer encabezar ningún proyecto ni candidatura de cara a las elecciones autonómicas y municipales del próximo año. "Nunca segundas partes fueron buenas", ha subrayado.

Ha insistido en que plantearse si Casado o el PP van a "tentarla" para encabezar una candidatura no es más que un "futurible", algo sobre lo que no le gusta hablar. "La idea que yo tengo es que estoy retirada. Y, además, Casado no me va a pedir nada, seguro", ha zanjado.

Tampoco ha querido pronunciarse sobre los nombres que suenan para liderar la lista del PP a la Alcaldía y la Comunidad de Madrid, como Francisco Pizarro, Fátima Báñez o Antonio González Terol, que le parecen todos "estupendísimos".

Sobre el actual presidente madrileño, Ángel Garrido, que ha expresado su deseo de ser cabeza de lista a la Comunidad, Aguirre ha dicho que también le parece un "excelente candidato".

Con lo que no ha estado de acuerdo es con las afirmaciones de Garrido de que el PP debe volver al centro, porque ella no cree que el partido se haya "derechizado".

"Supongo que, a lo mejor, a Garrido no le han parecido bien los nuevos nombramientos de la Presidencia del PP de Madrid, no son los que hubiera hecho él, y a lo mejor tampoco los que hubiera hecho yo", ha apuntado.