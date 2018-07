Aguirre cree que Santamaría dice que sí al debate "con la boca pequeña" porque en realidad, "no quiere"

"Dice que no tiene miedo a los debates, que se ha enfrentado a gente mucho más importante que Pablo, no sé si de una manera un poquito despectiva hacia Pablo, pero yo lo que creo es que lo ha dicho con la boca pequeña, que ella no quiere el debate", ha señalado en declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press.

Aguirre se refería a la iniciativa propuesta por Casado de que los dos finalistas a la presidencia del PP mantengan un debate para confrontar posiciones, una situación que a la expresidenta madrileña le "gustaría" porque quiere que Santamaría "manifieste" su posición.

"Yo no me llevo mal con la señora Sáenz de Santamaría, sólo digo que entre esta señora y Pablo Casado, creo que hay una diferencia abismal respecto a qué han manifestado de cuáles son su modelos, sus creencias, su ideología, su posicionamiento respecto a cosas importantísimas. Me gustaría que Sáenz de Santamaría se manifieste también sobre estas cosas", ha señalado.