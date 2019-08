Aguirre dice que no ha hecho nada ilegal y que investiguen en el caso Púnica

La expresidenta de la Comunidad de Madrid y exdirigente del PP Esperanza Aguirre ha dicho este lunes que como ella no ha hecho "nada irregular y por supuesto ni ilegal pueden investigar lo que quieran", después de que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido su imputación en el caso Púnica.

Aguirre ha acudido a la toma de posesión de la popular Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, en la que es su primera aparición pública tras la petición de la Fiscalía, que ha solicitado al juez que la investigue en la pieza separada que investiga una supuesta financiación irregular en el PP, junto a Cristina Cifuentes.

En declaraciones a los periodistas, Aguirre ha señalado que como no lo conoce no puede comentar nada de esa petición de imputación, ha dicho que está "a disposición de la Justicia" como en "los 30 años" que ha estado en política y ha asegurado no estar preocupada ante una posible imputación.