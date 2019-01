Aguirre, satisfecha con los candidatos del PP aunque no lo sean por primarias

La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre se ha mostrado este domingo "muy contenta" con los candidatos del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al Ayuntamiento de la capital, José Luis Martínez-Almeida, aunque lo sean por elección de Pablo Casado y no por primarias.

"'Pablo Casado ha elegido a los candidatos', ustedes pueden decir, 'pues a lo mejor era mejor haber hecho primarias'. Puede ser, no digo yo que no. No está en nuestros estatutos, quizá lo esté en el siguiente congreso (...), pero de momento el resultado aquí en Madrid y en toda España ha sido excelente", ha asegurado Aguirre a su llegada al acto de presentación de ambos candidatos.

De los elegidos por Casado, Aguirre ha destacado que son "dos grandes liberales", jóvenes pero con experiencia y, al ser preguntada sobre si son los adecuados para frenar a Vox en Madrid, ha subrayado que son "magníficos perfiles para defender los principios del PP".

Ambos candidatos, con quienes ya ha hablado, tienen claro, según Aguirre, que la ideología liberal conservadora es la mejor para que "prosperen" las personas con dificultades, así como los principios del PP: impuestos bajos, servicios que cuesten lo menos posible al contribuyente y la libertad de elegir médico o colegio, según ha glosado la expresidenta.

Preguntada sobre si sus perfiles, por su dureza, pueden hacer que el PP pierda votos en dirección a Ciudadanos, Aguirre ha subrayado que ambos son "excelentes" candidatos que permitirán un "excelente resultado" y, en el caso del Ayuntamiento, terminar "ese Gobierno de Podemos disimulado en el buenismo de Carmena".

"Si lo que quieren es que empecemos a ver las otras personas que se podrían haber puesto y que también lo podrían hacer muy bien, pues no estamos a eso", ha dicho la expresidenta madrileña al ser preguntada sobre las críticas al trato dado al presidente madrileño, Ángel Garrido. "La designación de candidatos corresponde a quien corresponde", ha señalado.

Aguirre, sustituida por Martínez-Almeida tras su dimisión como jefa de la oposición en la capital, ha dicho sentirse "identificada" con el presidente del PP, una "persona extraordinaria" que ha llegado a Génova en un momento "providencial".

En el caso de que Casado no hubiese sido elegido como presidente del PP, este partido estaría ahora con "muchísimas dificultades" y el resultado en Andalucía hubiese sido "mucho peor", ha subrayado la expresidenta madrileña.