Alamany (comuns) critica que Torra ha perdido la oportunidad de "hablar para todo el país"

En declaraciones a los medios, ha sostenido que los no independentistas no se han sentido aludidos, y ha recriminado que haya hecho más referencia al pasado que al futuro: "Era un momento para más respuestas y no para más interrogantes".

También considera que el discurso hace prever que se "presenta una posibilidad de legislatura débil, un Govern que es débil por la provisionalidad y también por la externalización del Govern".