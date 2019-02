Alan García insiste en negar que la conferencia en Brasil haya sido un soborno

El expresidente de Perú Alan García negó este lunes nuevamente que los 100.000 dólares que recibió por una conferencia en Brasil en 2012 correspondieran a un soborno, después de que un procurador apuntara a que se trató de un "contrato simulado" supuestamente vinculado con las coimas de Odebrecht.

En una entrevista con el medio peruano RPP Noticias, Alan García subrayó que el fiscal José Domingo Pérez, quien se encuentra en Brasil en un interrogatorio a exfuncionarios de Odebrecht, "mintió y miente porque viene sosteniendo que esto (la conferencia) es un soborno a cambio de obras como el Tren eléctrico (Metro de Lima)".

"Aquí me enviaron 70.000 dólares directos a mi cuenta, con mi nombre. Se pagaron impuestos en Brasil por enviarlos y yo pagué 30.000 dólares de impuestos a Sunat (la autoridad tributaria) inmediatamente", explicó García.

Los fiscales del caso Odebrecht en Perú, en el que están imputados cuatro expresidentes de ese país, entre ellos García, se encuentran estos días en Brasil para interrogar a exfuncionarios de la firma brasileña, en el marco del acuerdo de colaboración judicial.

Uno de los asuntos tratados fue la conferencia de mayo de 2012 que García ofreció en la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP), por la que recibió 100.000 dólares, supuestamente, a través de la "Caja B" que tenía reservada Odebrecht para el pago de sobornos.

En el marco de esa pesquisa, este lunes, un equipo de la fiscalía anticorrupción de Perú interrogó al exencargado de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht Marcos de Queiroz Grillo.

García apuntó al respecto que "Grillo ha dicho textualmente que la conferencia no tiene nada que ver con ningún soborno o coima por ninguna obra del Perú" durante su segundo Gobierno (2006-2011).

"Esto es fundamental en un país donde estamos descubriendo que a los presidentes los compran por millones", dijo García.

Sin embargo, el procurador público Jorge Ramírez, quien asistió a la diligencia, aseguró al Canal N que Grillo que el contrato de la conferencia fue "simulado".

"No puedo revelar detalles, pero es evidente que se trata de un contrato simulado realizado posteriormente. Está en cuestión el tema de la procedencia y la ilicitud del dinero", declaró Ramírez.

De Queiroz Grillo declaró sobre su supuesta participación en los pagos a cambio de la licitación del Metro de Lima y de un Decreto de Urgencia, impulsado por García y su entonces ministro de Transportes Enrique Cornejo, quien presuntamente habría facilitado que el consorcio formado por Odebrecht ganara la subasta del proyecto.

El abogado de García, Erasmo Reyna, también presente en el interrogatorio en Curitiba (Brasil), afirmó que el pago por la conferencia "fue absolutamente lícito".

"No le busquemos cinco pies al gato cuando tiene cuatro. García dictó su conferencia, se estableció un pago por honorarios, esos pagos por honorarios se pagaron y por esos honorarios se pagaron impuestos", señaló el abogado.

"A mí me quieren meter en la misma canasta que todos esos presidentes ladrones que han elegido. Se desesperan porque a mí no me encuentran nada y andan persiguiendo una conferencia real", añadió Alan García.

El pasado viernes, los fiscales peruanos firmaron en el Consulado General de Perú de Sao Paulo un compromiso en el que Odebrecht se dispuso a entregar documentos "valiosos" y a pagar 610 millones de soles peruanos (182 millones de dólares) por los sobornos realizados.

El caso Odebrecht abarca en Perú los sobornos que la empresa admitió haber pagado entre 2005 y 2014 a cambio de que le adjudicaran millonarios contratos en obras públicas y las donaciones irregulares para financiar las campañas de los principales líderes políticos.