El Alan Kurdi pide al nuevo Gobierno italiano poder desembarcar a los migrantes

El barco Alan Kurdi de la ONG alemana Sea Eye, con 13 migrantes a bordo, pidió hoy a Italia que le asigne un puerto seguro ya que la situación "es cada día más grave".

El buque humanitario lleva ya una semana en alta mar, en aguas internacionales frente a Malta, desde que el 31 de agosto rescató a 31 migrantes que iban en una patera, entre ellos 8 niños.

"La situación a bordo es cada vez más grave para los náufragos", escribió la ONG en su Twiter y añadió: "Pedimos que el gobierno italiano asigne un puerto seguro inmediatamente, como prevé la ley", un llamamiento que ha sido reiterado por otras ONG como la italiana Mediterranea y la española Open Arms.

Según Sea Eye, "uno de los rescatados trató de quitarse la vida en el Alan Kurdi, los otros migrantes y la tripulación lo han impedido".

La ONG sostiene que el salvamento se produjo en aguas maltesas pero que "Malta ha rechazado asumir la responsabilidad" de asignar un puerto seguro, ya que no hay un acuerdo para la distribución de los migrantes.

Por ello, el Alan Kurdi envió un mensaje al Ministerio del Interior italiano, que con el cambio de Gobierno esta semana está ahora en manos de la abogada independiente Luciana Lamorgese, al que preguntó si "sigue en vigor la prohibición de entrada" a las aguas italianas prevista en los decretos de seguridad de su predecesor, Matteo Salvini.

"Le informamos de que el decreto sigue en vigor", respondió la dirección de la Guardia Costera italiana, según el mensaje difundido en twitter por la ONG.

"Aparentemente, incluso el nuevo gobierno italiano mantiene una posición de firmeza contra los esfuerzos de salvamento de civiles", escribió el jefe de la misión de Sea Eye.

Por su parte, el diputado del Partido Democrático (PD) Matteo Orsini, cuyo partido ha formado una nueva coalición de Gobierno con el Movimiento 5 Estrellas, señaló en Facebook: "No quiero estropear la fiesta a nadie, pero ayer el ministerio del Interior, de nueva gestión, ha negado un puerto seguro a la nave, que espera desde hace días después de haber rescatado a 13 migrantes".

"No se quién ha tomado esa decisión, pero es una elección equivocada. Estamos todos felices de que ya no esté Salvini en el gobierno, pero no es suficiente: también deben ser abandonadas sus políticas, si no, no tiene sentido", añadió.

Una portavoz de la Comisión Europea dijo ayer que por el momento no han recibido ninguna petición para la distribución de los migrantes del Alan Kurdi, el barco que lleva el nombre del niño de origen kurdo que se ahogó en otoño de 2015 en aguas turcas y cuya foto, ya fallecido, boca abajo en la playa, dio la vuelta al mundo y se convirtió en símbolo de la crisis humanitaria de los refugiados.