Albert Rivera contesta a Pablo Casado que "lo que se necesita reconstruir es España", no la derecha

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha replicado este martes al líder del PP, Pablo Casado, que en la Convención Nacional de su partido celebrada este fin de semana en Madrid, hizo un llamamiento a "reconstruir" el centro derecha concentrando todo el voto en torno a su partido como la mejor solución para frenar a los "populitas" . Rivera le ha replicado que: "Yo no estoy de acuerdo. No hay que reconstruir la derecha ni la izquierda, como dice Sánchez. Lo que hay que reconstruir es España", ha zanjado.

En un desayuno informativo celebrado en Madrid, en el que ha sido presentado por la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, Rivera ha abogado de nuevo por no "levantare trincheras" y "no tener nostalgia del pasado", abogando por mirar mejor "hacia el futuro" porque estamos en el 2019. El líder de Ciudadanos ha vuelto a ofrecerse para liderar en el futuro un gobierno apoyado por otras fuerzas "constitucionalistas" al considerar que Ciudadanos es el único partido con un proyecto "moderado" e instalado en "la centralidad política". "Como criminalicemos los acuerdos entre constitucionalistas, no habrá Gobierno", ha advertido.

"Es necesario renovar y ampliar ese gran centro político con gente que venga de diferentes corrientes ideológicas pero que compartan los valores constitucionales", ha dicho, abriéndose a futuros pactos tanto con el PSOE "moderado" como con el PP .

Rivera se ha referido también a la crisis que hay abierta de Podemos tras la decisión de Iñigo Errejón de integrase en la plataforma de Manuela Carmena, Mas Madrid, afirmando que la formación de Pablo Iglesias está demostrado que han terminado siendo "los curanderos" de la política en lugar de los médicos que viene a solucionar los problemas de la ciudadanía.

"Los que venían a asaltar los cielos no son precisamente los que han asaltado los cielos", ha sentenciado el líder de Ciudadanos, para incidir en que la crisis que atraviesa Podemos es un ejemplo de "la fragmentación" que está atravesando en general el panorama político.

Rivera no ha querido incidir demasiado en "la descomposición" que está sufriendo la formación de Iglesias, pero ha dejado caer que, como los demás partidos "populistas", "tiene las patas muy cortas, como las mentiras".

Durante el coloquio, se ha referido también a la huelga de los taxistas y ha vuelto a dejar clara la necesidad de regular el sector "armonizarlo" con una ley nacional en la que se involucre el Gobierno. A su juicio, Pedro Sánchez está "escurriendo este bulto" por no "aceptar la conversión de este sector" por lo que le ha llamado a abrir de inmediato "una mesa de diálogo para poner solución a la situación "que a quién más perjudica es a los usuarios", ha añadido.

Como viene siendo habitual, el dirigente de Ciudadanos ha exigido a Sánchez que convoque elecciones generales ante una legislatura que ve "agotada", mientras reiteraba que su grupo va a votar "con las dos manos" en contra de los Presupuestos Generales del Estado para 2019. Rivera augura que no saldrán adelante, por lo que Sánchez tendrá que aplicar los "maquiavelicos y malvados presupuestos del PP".