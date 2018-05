Albert Boadella: "Quim Torra representa la condición exacta de la xenofobia"

El actor, director y dramaturgo Albert Boadella, ha dicho de Quim Torra que "es el presidente más representativo que ha tenido Cataluña en los últimos tiempos; representa la condición exacta de lo que es el nacionalismo en Cataluña, que es la xenofobia".

En una entrevista a Efe ha añadido que es "lo más fidedigno" a este tipo de nacionalismo porque "Puigdemont es el frescales que hoy dice una cosa y mañana otra, pero éste representa a los dos millones que votaron opciones nacionalistas".

"Además lo representa con sinceridad y franqueza porque el fondo del asunto es el racismo, y lo es desde hace más de cien años, desde que apareció el catalanismo; es un núcleo racista frente al conjunto de los españoles; se creen una raza mejor porque cuando se echa mano de diferencias nunca es para decir 'nosotros somos más tontos'...", ha explicado Boadella.

De la asociación entre nacionalismo y racismo ha matizado que "lamentablemente en la mayoría de los casos nacionalismo y racismo van asociados porque la unión en el odio al diferente es algo muy tentador para el político".

"Ha habido altas dosis de xenofobia a lo largo del siglo XX y siempre ha sido el mismo núcleo de la nación y de un colectivo humano que se cree que es el no va más...", y vuelve a interrumpirse por una risa que no puede controlar, la que parece que le provoca la idea del catalán como ser superior al resto de los íberos.

Boadella, que desde mañana y hasta el domingo interpretará en el Teatro Lope de Vega de Sevilla "El sermón del bufón", ha dicho a Efe, sobre la situación en Cataluña, que el Gobierno está aplicando "un 155 de la puntita nada más".

"La solución la tiene en la mano el Estado español, que es el fuerte de la película y se comporta como el débil; el Estado español puede cortar de raíz que en las escuelas se fabriquen nacionalistas desde los parvularios y que en los medios públicos se haga información golpista, como es el caso de TV3".

"El Estado español puede y lo debe cortar; debe cortarlo de raíz y no aplicar cataplasmas como ha hecho hasta ahora, porque se trata de un riesgo no sólo para España sino para Europa; lo peor que puede suceder es que se rompa Europa", ha señalado en respuesta a quienes sostienen que el problema catalán no tiene solución.

De la posibilidad de que el mundo esté al revés: Él de presidente de Tabarnia y algún presidente haciendo bufonadas, ha contestado: "Lo de presidente de Tabarnia es un cargo honorífico, mi trabajo profesional está más cerca del bufón", y ha añadido:

"Si fuesen bufonadas lo que hace el presidente de Cataluña no sería tan grave; el problema es mucho más grave porque se trata de una situación que puede acabar trágicamente, en tragedia griega".

La amenaza más pintoresca de la que Boadella ha sido objeto ha sido que en su casa del Ampurdán le hayan escrito "Biba Tabarnia", así, con dos bes, "para demostrar lo incultos y lo ignorantes que son los que escriben en español; lo catetos que son los que escriben en español; eso sí es fascismo, señalar al disidente de forma pública".

De la advertencia de Tarradellas de que en política podía hacerse todo salvo el ridículo, ha señalado que "el mundo del catalanismo tiene un aspecto ridículo" aunque ha considerado la situación más grave por "la degradación de la sociedad, que ha perdido el sentido moral, el sentido de lo que es legítimo y de lo que es la ley".