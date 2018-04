Albert Boadella: "La democracia ha desaparecido en Cataluña"

El dramaturgo y 'presidente de Tabarnia en el exilio', Albert Boadella, ha afirmado hoy que, debido al proceso soberanista y a una corriente que ve a "Cataluña como un Dios", "la democracia en Cataluña ha desaparecido".

En declaraciones al programa Converses de COPE Cataluña y Andorra, Boadella ha apuntado también, sobre el proceso independentista, que para que el artículo 155 sea efectivo tendría que durar un tiempo indefinido, "hasta que los medios de comunicación dependientes del gobierno catalán sean medios auténticamente democráticos".

Según un comunicado de la Cope, Boadella ha opinado que la democracia tiene que reinstaurarse a través de la fuerza, puesto que últimamente una parte de la población catalana se ha adherido a una corriente extremista en la que "Cataluña es un Dios", y esto lleva a una devoción fuera de lo normal y lo que lo considera peor, "que es la secta".

El presidente de Tabarnia ha considerado que en el territorio catalán no se muestra una realidad democrática y ha asegurado que "la democracia ha desaparecido de Cataluña".

En relación al clima social, Albert Boadella ha explicado que tuvo que solicitar protección policial en Sant Jordi, al que acudió en Barcelona para firmar libros: "No me fiaba de que me vinieran a montar un cirio" y eso es "de una enorme gravedad".

"En Jafre (Girona) me tirano bolsas de basura al jardín, me echan 30 o 40 y me pintan la pared de casa", ha relatado Boadella, que ha ironizado sobre el tema: "Mientras no me pinten la cara, perfecto".