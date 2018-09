Albert Rivera (Cs) pide a los andaluces que "voten sin miedo" porque Andalucía "se merece mucho más"

Durante su intervención en un Encuentro Ciudadano en Huelva, al que han asistido más de un millar de personas en la Plaza de las Monjas de la capital, Rivera ha dejado claro que este cambio "lo tienen que impulsar los andaluces, quienes tienen que meditar y pensar en quien van a depositar su confianza".

En este sentido, ha incidido en que desde 2015, cuando Ciudadanos consiguió nueve escaños, han sido "útiles" para los andaluces y ha puesto como ejemplo la eliminación del impuesto de sucesiones, pero ha dejado claro que el objetivo de la formación naranja ahora es "salir a ganar y pedir un cambio de una vez por toda tras 37 años de lo mismo en Andalucía".

"Yo no dudo de que los socialistas hayan hecho cosas bien pero no es bueno que un mismo partido gobierne durante 37 años porque genera corrupción, dedazos, conformismo y clientelismo", ha remarcado Rivera, quien ha insistido en destacar que "no son los andaluces los que se conforman sino el Gobierno andaluz, que permite que todo siga igual" y el presidente de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, "va a pilotar ese cambio", ha enfatizado.

En este sentido, ha remarcado que "los andaluces reivindican igualdad, no privilegios" y ha lamentado que los nacionalistas "ofendan a los andaluces porque quieren sentirse superiores", a lo que ha añadido que cuando "él sea presidente no va a haber nadie mejor que nadie porque la igualdad en España no se negocia".

Por ello, ha dejado claro que "Andalucía no son los ERE, no son las tarjetas en los club de alterne, sino que es una tierra de oportunidades y de gente trabajadora y humilde", por tanto ha pedido el voto a los andaluces para "quitar de encima aquello que los malos gobernantes han dejado como manchas en las banderas". "Andalucía somos todos y el PSOE es el PSOE", ha subrayado.

Por último, ha insistido en que Ciudadanos es fruto de un proyecto que "pisa con los pies en el suelo pero que sueña y vuela alto y Andalucía tiene que ser así".

DÍAZ "NO TIENE PALABRA"

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha asegurado durante su intervención que el PSOE andaluz y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, "no tienen ni palabra ni patrimonio" en la comunidad autónoma, porque "han perdido la credibilidad".

Al respecto, Marín ha precisado que "la inestabilidad la provoca el que pueda haber oficinas contra el fraude fiscal, que se eliminen aforamientos, que los funcionarios puedan hacer carrera profesional o que haya una ley electoral que permita que el voto de todos los andaluces valga lo mismo" y eso, ha añadido, "no es inestabilidad, es igualdad de derechos y oportunidades entre todos los ciudadanos de la comunidad autónoma".

A su vez, ha remarcado que el PSOE "tiene un aliado magnífico que es el PP, ya que cuando hay que blindar estructuras, reformar los consejos de administración, la Cámara de Cuentas o eliminar privilegios, se ponen de acuerdo, son prácticamente iguales, por tanto, la única alternativa ganadora es Ciudadanos".

Marín ha dejado claro, a su vez, que "los hombres y mujeres de Ciudadanos cuando firmamos algo lo cumplimos y cuando damos nuestra palabra lo hacemos hasta el final, pero no somos tontos ni nos toman el pelo, defendemos los intereses de los ciudadanos y cuando alguien incumple Cs está ahí".