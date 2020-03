El urbano Albert acusa a Rosa de secuestro emocional para que no la delatase

El guardia urbano de Barcelona Albert López, acusado de asesinar junto a su amante Rosa Peral al novio de ésta, el agente Pedro Rodríguez, en mayo de 2017, ha aseverado que ella lo sometió a un "secuestro emocional" para que no la delatara ante la policía tras el crimen: "Me lo hizo prometer por sus hijas".

Así lo ha declarado en su segundo día de interrogatorio a las preguntas de la acusación particular, representada por el abogado Juan Carlos Zayas, ante el jurado popular de la Audiencia de Barcelona en una sesión extraordinaria que se ha celebrado para acelerar el juicio y evitar que el proceso se suspenda debido al coronavirus.

Albert ha aseverado que cuando llegó al domicilio de Rosa, con Pedro ya muerto, se la encontró con el rostro enrojecido y una marca en el cuello, como si hubiera sido golpeada, por lo que creyó que fue "un caso de violencia de género con resultado a la inversa".

Según ha contado, en el cuello de Rosa había una "marca de agarre bastante profusa perfectamente visible" de modo que no se le "pasó por la cabeza" una hipótesis "diferente".

Ha detallado también que la noche del crimen, Rosa lo llamó "llorando, fuera de sí y en situación de shock" repitiendo las mismas frases: "Mis hijas, creo que lo he matado".

"Me pareció chocante. Ella es muy exagerada. No me lo acabé de creer", ha dicho antes de agregar que por eso volvió a llamarla desde su teléfono de prepago -el mismo que la acusación considera una clave entre los procesados para activar el plan del crimen- para asegurarse de que, si Pedro seguía vivo, no reconociera el número.

De acuerdo con su coartada, al llegar, Rosa le mostró el cadáver de la víctima en el maletero "en posición fetal": "No podría describir con palabras lo que sentí. Una pena maximizada. Nadie merece morir así y menos a manos de la persona que ama", ha recalcado.

Rosa le habría hecho jurar entonces que no la delataría a la policía, a lo que él aceptó por "lealtad ciega" a la persona que había querido con "absoluta locura" y por el "secuestro emocional" al que lo sometió.

En esa situación, al día siguiente accedió a comprar dos bidones de combustible antes de volver a la vivienda de la procesada, donde -ha prometido- no pasó la noche, y lo hizo porque "el vehículo de Pedro no tenía gasolina".

"La intención de Rosa era dejarlo por ahí tirado, incluso con las llaves, para que alguien se lo llevara y se comiera el marrón", ha apuntado antes de aclarar que no sospechó que acabaría quemando el coche y que, cuando ella lo guió hasta el pantano de Foix, donde aparecieron los restos de la víctima, sólo vio "un destello".

Ha desmentido de este modo que se chamuscara la barba en el incendio y que se la cortara para ocultarlo ya que, ha recordado, el día posterior a los hechos la llevaba "en todo su esplendor".

"Rosa me dijo que me la quitara y yo, como soy gilipollas, me la quité", ha lamentado.

El acusado, que ha admitido ser "exadicto" a su amante, ha pedido no responder a las preguntas de la otra defensa, la abogada Olga Arderiu, alegando "cansancio mental" y "para impregnar velocidad al juicio", que se está celebrando con más rapidez de lo previsto debido al cambio de calendario por la pandemia de coronavirus.