Ciudadanos presentará un recurso de amparo al Defensor del Pueblo para que defienda a los catalanes de las "arbitrariedades de Torra"

Albert Rivera ha anunciado que Ciudadanos presentará el próximo jueves un recurso de amparo ante el Defensor del Pueblo para que esta institución defienda a los catalanes de "las arbitrariedades del Gobierno de Torra". "En Catalunya hemos llegado a una situación preocupantes con los tics autoritarios de Torra", ha sentenciado este martes el líder del partido naranja en la rueda de prensa que ha ofrecido tras reunirse con la Permanente de su Ejecutiva .

Rivera ha relatado todas las "arbitrariedades" que en su opinión está cometiendo Torra: "Ha llamado directamente a agredir contra el Estado; las sentencias no se cumplen; tiene a su servicio a la policía autonómica y está intentado apropiarse de todo lo público", ha dicho.

"¿Por qué se dedica la policía política de Torra a identificar a personas que no están haciendo daño a nadie?", se ha preguntado, en referencia a los Mossos.

Por ello, y ante la "pasividad" que en su opinión está demostrando el Gobierno de Pedro Sánchez en Catalunya, ha anunciado "una ofensiva" de Ciudadanos "en defensa de los derechos y libertades constitucionales de todos los catalanes".

A pesar de que el gobierno de Sánchez ha anunciado que defenderá al juez Llanera ante la demanda interpuesta por Puigdemont en Bélgica, Rivera ha continuado criticando su tardanza en defender no solo a los jueces sino también a los fiscales y a los propios ciudadanos catalanes.

"Ante el acoso y derribo del juez Llarena, el Gobierno aún no ha hecho nada, nada es nada. No sé si va a cambiar de criterio, pero a día de hoy no ha hecho nada", ha lamentado, achacando esa pasividad ante Torra a que Sánchez "tiene que pagar el alquiler de la Moncloa a sus socios".

"El Gobierno del señor Sánchez debe rectificar inmediatamente y cambiar de adversarios. Los partidos constitucionalistas no son sus adversarios", ha añadido, recordando que el propio líder del PSOE dijo que "el señor Torra era el Le Pen de la política española", por lo que "no puede seguir siendo su aliado".

"Hay que decirle claramente a Torra que no va a ganar esta batalla, la vamos a ganar los constitucionalistas", ha sentenciado después Rivera tras volver a pedir al presidente que envíe un requerimiento al presidente de la Generalitat para que cumpla la Constitución, o de lo contrario aplique el artículo 155 "si no queremos que esto continúe". "Los separatistas no pueden liderar la liquidación del Estado", ha advertido.

Ciudadanos insiste en pedir la comparecencia de la vicepresidenta, Carmen Calvo, y de la ministra Meritxell Batet en el Congreso para que explique la política del Gobierno en Catalunya.

Por otro lado, Rivera ha desvelado que Ciudadanos también ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Catalunya por delito de odio contra "el agresor de Lidia", la mujer que fue golpeada por quitar lazos amarillos de la calle.

"La situación no es normal, hay montones de denuncias de delitos de odio que se están acumulando", ha afirmado Rivera. Sin embargo, ni la propia agredida ni su marido han presentado hasta el momento ninguna denuncia por los hechos.

Dicho esto, el líder de Ciudadanos ha vuelto a pedir al presidente que convoque elecciones porque "Sánchez no puede estar un mes más como interino en la Moncloa" y debe dejar que hablen los españoles para que elijan "un Gobierno fuerte y moral que plante cara al supremacismo en Catalunya y decidan quién debe tomar el rumbo en el futuro"

En la misma comparecencia Rivera ha comentado el viaje por Latinoamérica que ha emprendido el presidente del Gobierno y ha lamentado que "haya vuelto a la tesis Zapatero" en Venezuela, es decir, "mirar para otro lado" ante "la violación de los derechos y libertades". "No se puede dialogar con un tirano. Le pido a Sánchez que no haga equidistancia entre demócratas y tiranos. Es decepcionante su postura en Latinoamérica", ha concluido.