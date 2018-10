Rivera pide un Pleno extraordinario para que Sánchez "dé la cara" ante la "grave" situación que se vive en Catalunya

Albert Rivera ha anunciado este lunes que va a pedir en el Congreso la convocatoria urgente de un Pleno extraordinario y monográfico en el que comparezca el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que explique qué planes tiene para frenar la "grave" situación que se vive en Catalunya con motivo del aniversario del referéndum del 1-O. Un Pleno "con conclusiones" para que todos los grupos aporten sus ideas y opiniones y busquen soluciones al conflicto. "Ya está bien", ha sentenciado Rivera.

"Millones de españoles no aguantamos más, esto no se aguanta ya mientras Sánchez sigue mirando para otro lado, está escondido sin dar la cara. Torra es el cabecilla de los comandos separatistas y presume de ello. Todo esto me parece intolerable", ha afirmado Rivera en rueda de prensa tras la reunión con la Permanente de su Ejecutiva.

Rivera ha continuado explicando que los catalanes están "preocupados", "alarmados" ante la deriva que están tomando los acontecimientos en Catalunya en donde los independentistas "campan a sus anchas" y "se siente impunes" porque están alentados por el propio presidente del Govern, Quim Torra, al que ha acusado de ser "el cabecilla de los comando separatistas".

"¿Dónde está Sánchez?", "¿dónde está el Gobierno de España y el Estado de derecho?", se ha preguntado. Ante la pasividad del Gobierno, Rivera ha vuelto a reclamar al presidente que aplique el artículo 155 de la Constitución.

El líder de Ciudadanos ha añadido después que lo que en realidad le gustaría es que el propio Sánchez pida acudir voluntariamente a la Cámara. Pero como no las tiene todas consigo, su grupo tendrá que buscar el apoyo del PP para que su iniciativa pueda prosperar. Según fuentes del partido, los contactos para pedir al PP respaldo a esta solicitud de Pleno ya se han iniciado.

"Catalunya es ya un territorio sin ley. La situación es de caos y mientras tanto tenemos un Gobierno desaparecido en combate", ha lamentado Rivera.

Ciudadanos, además, ha pedido la comparecencia urgente en el Congreso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que explique "por qué se insta a los agentes de la Guardia Civil a no retirar la simbología independentista de las calles de Catalunya" y para que "explique por qué no se ha impedido el asalto a la subdelegación del Gobierno de Girona".