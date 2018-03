Alberto Fabra: El PP de Castellón no obligó a empresarios a pagar la campaña

El expresident de la Generalitat Valenciana Alberto Fabra ha asegurado que ni él cuando era candidato del PP a la alcaldía de Castellón ni el grupo municipal contrataron con la empresa de Gürtel Orange Market ni obligaron "a ningún empresario a pagar nada" relacionado con la campaña municipal.

Fabra se ha pronunciado así al salir de la comisión de Les Corts Valencianes que investiga las actividades de la empresa pública Ciegsa, donde los periodistas le han preguntado por las afirmaciones del miembro de la trama Gürtel Pablo Crespo y del exdirigente del PPCV Ricardo Costa sobre una posible financiación irregular del PP de Castellón.

"Hemos oído muchas cosas de gente que son delincuentes, porque ya están condenados", ha afirmado Fabra, quien ha agregado que está "absolutamente tranquilo" y "hay que tener en cuenta quién hace esa denuncia: una persona que es un preso, un delincuente".

Fabra ha añadido que puede asegurar que, "en ningún caso, por parte del grupo municipal de aquel momento hubo ninguna contratación" con Gürtel "ni con ningún empresario para obligarle a pagar parte de la campaña".

Después de que la semana pasada el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y el de la de Castellón Carlos Fabra señalaran en Les Corts que ponen "la mano en el fuego" por el expresident de la Generalitat Francisco Camps, a Alberto Fabra se le ha empezado a preguntar si también ponía la mano en el fuego, pero no ha dejado acabar la pregunta.

"No voy a entrar en eso. Cada uno que haga los compromisos que quiera. Mire, yo pedí la mano una vez y me divorcié, con lo cual de mano no quiero saber nada", ha manifestado Alberto Fabra.