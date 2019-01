Alberto Fernández: "Basta de convertir los actos en mítines independentistas"

El presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha reclamado hoy poner fin a que todos los actos institucionales que se celebran en Cataluña y en Barcelona "se conviertan en mítines independentistas".

Fernández Díaz ha respondido así a los periodistas que hoy le han preguntado en una rueda de prensa sobre la polémica que se suscitó anoche en la cena de entrega de los premios Nadal, cuando el premiado con el Josep Pla, Marc Artigau, defendió en su discurso a los "presos políticos catalanes" y el candidato a la alcaldía de Barcelona Manuel Valls se quejó en voz alta por ello.

"Como yo no estaba, no sé si gritó o hizo un comentario de mesa, pero ya basta de convertir los actos institucionales y de ciudad en mítines independentistas, mientras los secesionistas esperan que aquellos que no lo somos nos limitemos a aplaudir y guardar silencio", ha opinado Fernández Díaz.

El concejal ha reclamado que "en las entregas de premios, así como actos de ciudad e institucionales, prime la neutralidad, el respeto y la cortesía".