Alberto Garzón llora la muerte de Julio Anguita: "Hemos perdido al más grande, nuestro amigo, nuestro camarada"

"Aún no me lo puedo creer. Sigo llorando y no sé cuándo dejaré de hacerlo", ha escrito Garzón en su cuenta de Twitter, en un emotivo mensaje en el que subraya que le echará de menos. "Has sido y serás la inspiración de muchos. Gracias por tu ejemplo. Seguimos tu lucha. Descansa en paz", ha añadido.

Anguita, de 78 años, ha muerto este sábado en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, tras una semana en la UCI tras sufrir una parada cardiaca.