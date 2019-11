Alberto Garzón critica que a Sánchez "se le pone cara de Albert Rivera en estas elecciones"

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha criticado que al presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, "se le está poniendo cara de Albert Rivera en estas elecciones" y ha lamentado que el PSOE "prefiera un gobierno con el PP y Ciudadanos que con Unidas Podemos".

Así se ha manifestado el dirigente de Izquierda Unida en el acto electoral de Unides Podem celebrado este domingo en València, en el que han participado el secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos, Rafa Mayoral, los candidatos al Congreso Héctor Illueca, Roser Maestro, María Teresa Pérez y Esther López Barceló y el vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana, Rubén Martínez Dalmau.

Garzón ha acusado a Sánchez de "utilizar el país como un laboratorio demoscópico" y ha lamentado que "prefiera un gobierno con el PP y Ciudadanos que con Unidas Podemos".

En este sentido, ha denunciado la "irresponsabilidad" que supone la convocatoria de unas nuevas elecciones, que dan una "segunda oportunidad a las derechas", al tiempo que se ha preguntado si Sánchez "duerme mejor viendo a la derecha fortalecida". "El PSOE quiere crear las condiciones para poder gobernar sin nuestro apoyo, porque saben que nosotros no estamos en el parlamento para disimular", ha aseverado.

Así, ha lamentado que Sánchez "se ha movido hacia la derecha" y por eso ve a Unidas Podemos "más lejos", ha acusado al PSOE de "estar buscando el apoyo del PP y Ciudadanos" para "aplicar un programa neoliberal" y ha criticado que "a Pedro Sánchez se le pone cara de Albert Rivera en estas elecciones". "El problema no es quién ocupa La Moncloa, sino las políticas de quien ocupa La Moncloa", ha añadido.

Garzón ha apostillado que "la mejor forma de enfrentarse a la España reaccionaria no es pactar con ella, como hacen el PP y Ciudadanos". "Representan la misma España reaccionaria e irresponsable que Sánchez cuando pide en su investidura el voto del PP, Ciudadanos y Vox", ha criticado.

"ACABAR CON LAS FRACTURAS DE NUESTRO TERRITORIO"

"Frente a esos retos nuestra propuesta es clara: un proyecto de país que acabe con las fracturas de nuestro territorio", ha defendido, y ha explicado que la España que propone "incluye y representa a todos, una España republicana que recoge nuestro pasado, para construir la tercera república".

Garzón ha apostado "a partir del 10N" por un gobierno que "decida qué va a ocurrir con la situación económica" porque "hay alternativas que pasan por aplicar la Constitución".

Asimismo, ha criticado a "aquellos que se llenan la boca de la palabra España" pero "no quieren hablar de qué tipo de futuro quieren para España". Además, ha censurado que "las mismas personas que se llenan la boca hablando de banderas son los que dicen que quieren ilegalizar a quienes piensan diferente, y se dicen constitucionalistas" y les ha acusado de "ensuciar la palabra".

"El PSOE deberá entender que no vamos a desaparecer, sino que Unidas Podemos se fortalece", ha remarcado, antes de añadir: "Sabemos en qué bando estamos, del lado de la defensa de los derechos de la clase trabajadora".

"PROBLEMA DE VOLUNTAD POLÍTICA"

En el plano económico, el líder de Izquierda Unida ha destacado que "la crisis económica no se ha ido en ningún momento": "La precariedad, los bajos salarios, la falta de acceso a la vivienda y de defensa de los servicios públicos se están agudizando".

"Si algo hemos aprendido es que lo que hemos vivido no es solo una crisis económica, estamos sufriendo una descomunal estafa", ha denunciado, a la vez que ha criticado que "en los últimos diez años se ha recortado en educación y en derechos laborales y al mismo tiempo se ha rescatado a la banca con 60.000 millones de euros que no vamos a recuperar". "Es un problema de voluntad política. No se trata de hablar de banderas, sino de problemas cotidianos", ha añadido.

Garzón ha acusado a las "grandes empresas" de "aprovechar la reforma laboral para precarizar" con un "sistema perverso para las familias trabajadoras" y ha apostado por que el "dinero público esté subordinado al interés general, no a (la presidenta de Banco Santander) Ana Botín y de otros parásitos financieros y económicos".

MAYORAL PIDE AL RESTO DE FUERZAS QUE "HABLEN CLARO"

Por su parte, el secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos, Rafa Mayoral, ha pedido al "resto de fuerzas políticas" que "hablen claro" y "digan lo que quieran hacer" y ha manifestado que Unidas Podemos "no va a participar de más reformas laborales que estrangulen a la población de este país, que es lo que encontramos en el programa del PP, Ciudadanos y Vox, porque es el programa de la CEOE y de los locos que están queriendo meter la mano en el saco del sistema económico".

Asimismo, ha criticado que el Gobierno "abra la puerta a la capitalización de las pensiones y a la privatización de la seguridad social". "Ya está bien de ocultar sus verdaderas intenciones en campaña", ha expresado.

El dirigente de la formación ha defendido que Unidas Podemos "fue la única fuerza que se opuso a la privatización del sector ferroviario". "Es hora de cerrar las puertas giratorias, porque son una amenaza para la democracia", ha expresado.

Al mismo tiempo, ha asegurado que "estas elecciones no van de partidos": "No concurrimos a las urnas porque nos caiga mal "Peter" Sánchez. Quien ha decidido que tenemos que votar es Ana Botín y el círculo de empresarios, que no quieren un gobierno que les ponga normas que tienen que cumplir".

Mayoral ha defendido la "necesidad" de "acabar con los paraísos fiscales y de decirles a los fondos buitre que no se les va a permitir que hagan lo que les dé la gana" y ha reivindicado la "creación de una empresa pública de energía para garantizar la transición verde".

Sobre la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, ha celebrado que "se llevaran a la momia de un genocida de un monumento de exaltación" porque "era un deuda histórica que debía haber ocurrido hace mucho tiempo" pero ha asegurado que "se tenía que haber hecho sin cámaras".