Albiach (comuns) alerta de "la trampa de Casado, Abascal y Arrimadas" sobre la inhabilitación

En su intervención en el pleno del Parlament de respuesta a la decisión de la JEC, Albiach se ha referido a la decisión de la Junta, que se ha avanzado a la del Tribunal Supremo y ha coincidido con el debate de investidura de Pedro Sánchez, que se prevé que prospere con la abstención de ERC.

"No hay que confundir dónde estamos: se trata de fortalecer la democracia o ir hacia la barbarie, de no situarnos donde nos quiere el adversario. Hay que defender los derechos civiles, políticos y sociales. Y no caer en la trampa de Casado, Abascal y Arrimadas", ha reiterado.

La líder de CatECP ha tachado la decisión de la JEC de aberración jurídica y de disparate contra el autogobierno, y ha destacado que los comuns se posicionan a favor "de las instituciones catalanas y el autogobierno, y del gobierno progresista (en el Estado), del diálogo y la política".

Ha sostenido que la decisión de la JEC supone un "ataque a la democracia que hay que proteger entre todos", y ha advertido de que la justicia europea replicará la decisión, según ella.