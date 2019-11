Albiach (CatECP) confía en que el preacuerdo PSOE-UP tirará adelante y pide la abstención de ERC

La presidenta de CatECP en el Parlament, Jéssica Albiach, ha confiado este jueves en que el preacuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos (UP) tirará adelante, y ha asegurado que no entendería que ERC no apoye o, como mínimo, permita con su abstención la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

"No entendería que un partido que se llama de izquierdas y que quiere soluciones no se abstuviera. La abstención de ERC nos acercaría a soluciones, y por ello debe moverse", ha recalcado en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, pocas horas antes de la reunión que mantendrán la 'número dos' del PSOE y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, con el portavoz republicano en la Cámara Baja, Gabriel Rufián.

Para Albiach, ERC debe estar a la altura de las circunstancias tras advertir de que la alternativa a un Gobierno entre socialistas y UP es una repetición electoral que podría conllevar "un ascenso de la derecha y extrema derecha o un pacto entre los socialistas y el PP".

Sobre JxCat, la dirigente de los comuns ha recordado que están en el 'no' a Sánchez pese a las "diferentes sensibilidades" que hay en este espacio político, pero ha dado la bienvenida a las formaciones que quieran abstenerse o apoyar un futuro Ejecutivo central entre PSOE y UP.

"Ahora este diálogo hay que llenarlo de contenido, de acción de gobierno y actuar con sentido común. Siempre hemos defendido la libertad de los presos, y que de la judicialización de la política no podía llegar una sentencia justa", ha apuntado.

Según Albiach, el preacuerdo alcanzado puede poner sobre la mesa el diálogo para solucionar el conflicto entre Catalunya y el resto de España, y al preguntársele si hay un problema de convivencia en Catalunya ha asegurado que "lo que hay es un conflicto político que tiene derivadas que afectan a la convivencia".

Tras confiar en que lo que ocurre en Catalunya no afectará a preacuerdo con los socialistas, ha vaticinado que en la composición del futuro Gobierno central habrá catalanes, sin concretar nombres.

PRESUPUESTOS

"No actuaríamos bien si vinculáramos los presupuestos con la investidura", ha advertido Albiach sobre los contactos que los comuns mantenían con el Govern antes de la campaña electoral de las generales para negociar las cuentas de 2020.

Ha explicado que ambas partes quieren retomar las negociaciones una vez pasados los comicios, pero ha reconocido que "no está siendo fácil porque es difícil hablar con un Govern en el que no se hablan entre ellos", en referencia a JxCat y ERC.

Sin embargo, ha asegurado que intentarán que las cuentas tiren adelante, a la vez que ha defendido que Cataluña necesita elecciones lo antes posible

JUICIO A TORRA

Ante el juicio que afrontará el lunes el presidente, Quim Torra, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) por no haber retirado el lazo amarillo del Palau de la Generalitat, Albiach espera que no lo inhabiliten porque "los presidentes los deben poner o quitar los ciudadanos".

"Sería delirante. Espero que no lo acaben inhabilitando y se convoquen elecciones lo antes posible, porque Cataluña lo necesita", ha subrayado Albiach, que también se ha referido a la decisión de la Fiscalía General del Estado de ordenar que la Fiscalía catalana abra una investigación por desobediencia en la actuación de la Mesa del Parlament por la tramitación de la moción de la CUP sobre la autodeterminación.

Según Albiach, es preocupante que en un Parlament no se pueda hablar de todo, pero ha pedido proteger el autogobierno catalán y no poner en riesgo a los miembros de la Mesa "por una moción que es declarativa y que no tendrá ninguna consecuencia" en la resolución del conflicto entre Cataluña y el resto de España.