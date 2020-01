Albiach (comuns) ve "excluyente" la reunión de partidos y entidades independentistas

"La mesa es excluyente y no nos acerca a las soluciones. O la mesa de hoy no sirve para nada, o no sirve la del viernes", ha dicho en un tuit recogido por Europa Press sobre la otra mesa prevista para el viernes, ésta de partidos catalanes.

"Torra vuelve a olvidar que es presidente de un país y actúa nuevamente como portavoz de la ANC", ha dicho Albiach, después de que la ANC apostara por que sólo partidos independentistas acudieran a la mesa de este miércoles.