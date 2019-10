Albiach ve en la moción de censura un acto de campaña "que no va a ninguna parte"

En rueda de prensa en el Parlament, Albiach ha lamentado que Cs "no tienen los diputados suficientes, no tienen un programa alternativo y tampoco tienen un candidato de consenso", y ha asegurado que no entrarán en el juego de partido naranja.

"Lo que no haremos es entrar en el juego de Cs, un partido que está gobernando con la extrema derecha y que además tiene como única propuesta para Catalunya la aplicación de artículo 155 de la Constitución", ha explicado.

También ha criticado que Cs quiso convertir el Parlament en un "circo" y que, para esta semana y la siguiente, quiere transformar la cámara catalana en un plató de televisión con una moción que a su parecer es de cara a la galería.

EL PROBLEMA NO ES LA MOCIÓN

Sin embargo, Albiach ha dicho que para su grupo el problema no es la moción de censura, sino quién la presenta: "Es como poner al lobo a cuidar de las ovejas, o a un pirómano a apagar el fuego".

Ha explicado que son muy críticos con el Gobierno catalán porque no resuelve las cuestiones sociales, no tiene rumbo y está mas preocupado por las batallas internas que por Catalunya, en sus palabras.

Sobre el 1-O, Albiach ha criticado "la represión policial" y ha lamentado que sigue existiendo una situación de excepcionalidad política.

También ha señalado que, "por muchos errores" que cometieran los políticos soberanistas presos, nunca deberían tener como respuesta la prisión, sino una solución política.

"Para que tengamos un diálogo real el primer objetivo debe ser la libertad de los presos políticos, donde debería ir encaminada la sentencia", ha añadido.