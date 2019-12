Albiach (comuns) vería "una mala noticia" que inhabiliten a Torra pero le exige elecciones

La nueva coordinadora nacional de los comuns Jéssica Albiach consideraría "una mala noticia" que inhabiliten al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por no descolgar símbolos sobre los independentistas encarcelados en periodo electoral, pero Albiach le exige elecciones.

"No sería una buena noticia que dejase de ser presidente porque lo inhabiliten por una pancarta, sino que quiero que lo que haga sea convocar elecciones", ha dicho en una entrevista de Europa Press la también presidenta de CatECP en el Parlament.

Cree que Catalunya necesita un presidente que "ponga todas sus energías en resolver problemas y haga del diálogo una herramienta de desbloqueo de la situación, y no que ponga toda su energía en colgar o descolgar una pancarta como si fuera el gran ejercicio de desobediencia o el gran embate contra el Estado".

Albiach, que rechaza judicializar la política y cree que colgar pancartas se enmarca en el simbolismo, ha sostenido que se deberían convocar elecciones si Torra fuera inhabilitado, y ha criticado a su Ejecutivo: "Este Govern no gobierna, está fracturado, no hay comunicación y compite en vez de cooperar".

"Más allá de esto, tenemos un problema político, que es el presidente de la Generalitat", que Albiach cree que está aislado y sin autoridad reconocida ni dentro ni fuera del Govern.

Para ella, nadie reconoce a Torra como un "interlocutor válido", algo que considera probado con que, mientras el presidente recomendó en Twitter a un autor que aconseja más polarización y altos niveles de sacrificio, se estaba desarrollando una reunión para negociar los Presupuestos.

¿ELECCIONES CATALANAS?

Cree que una convocatoria de elecciones catalanas "depende mucho de que JxCat ordene su espacio y encuentre un candidato"; y, preguntada por si ella sería la candidata de los comuns, ha respondido que no es una decisión individual y que liderar o no una candidatura no va de aspiraciones personales, sino de responsabilidad política.

Sobre si pueden convocarse unas elecciones sin que tengan decidido el candidato, ha avisado de que no pueden sacudir su espacio político a voluntad del capricho de Torra y de las encuestas de JxCat, y ha asegurado que se ven gobernando: "Ante un Govern que ahora mismo es inoperante, incapaz y está dividido, creemos que Cataluña necesita futuro, y nosotros queremos participar de este futuro".

Al preguntársele si querría gobernar la Generalitat con el PSC (tras el acuerdo en Barcelona y el preacuerdo en el Gobierno central) y con ERC (con los que se negocia la investidura), ha contestado que le preocupan más los objetivos que los actores: "El próximo Govern tiene que ser un gobierno progresista, feminista y ecologista que ponga las necesidades de la ciudadanía en el centro".

"Con quien tenemos más puntos de coincidencia es con las fuerzas progresistas, pero sobre todo poniendo los objetivos por delante": blindar las necesidades sociales y el diálogo, y frenar a la extrema derecha, ha resaltado la recién elegida coordinadora nacional.

RETOS DE LOS COMUNS

Albiach coordinará a los comuns junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y a la primera teniente de alcalde de Castelldefels (Barcelona), Candela López, aunque ha defendido que "no sólo debe haber mujeres en primera línea", sino promoverse medidas feministas como las que impulsa la formación.

Ha fijado como retos de los comuns consolidarse como espacio verde de referencia en Cataluña y en base al feminismo ("más allá del eslógan", como cree que hacen otros partidos), y ha avanzado que en próximas reuniones abordarán cuándo celebrar la asamblea de la organización, que en principio toca en abril, ha dicho.