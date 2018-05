Albiol (PP) augura que el PNV no apoyará la moción de censura y hay socialistas que rechazan pactar con soberanistas

El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, ha augurado este martes que la moción de censura al presidente Mariano Rajoy no prosperará porque el PNV "no dará apoyo, ya que de hacerlo, entraría en contradicción porque no hace ni una semana que ha apoyado unos presupuestos".

En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, también ha dicho que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, busca unos minutos de gloria, mientras que en el PSOE hay personas "que ven que no todo vale a cambio de llegar a la Moncloa y que no se puede llegar a acuerdos con los partidos que han querido romper España".

Además, no cree que Rajoy convoque elecciones en 2019: "Sería bastante poco realista, y su voluntad es acabar la legislatura", aunque ha admitido que no depende exclusivamente de él.

Sobre el líder de Cs, Albert Rivera, ha afirmado que sólo pretende destruir al PP y que es "inteligente pero muy frívolo, y un presidente de gobierno no puede estar cambiando de opinión cada cinco minutos".

Ha recordado que Rivera inicialmente no apoyaba aplicar el artículo 155 de la Constitución pero ahora pide mantenerlo aunque no se pueda; y que hace unos meses estaba en contra de revisar la prisión permanente revisable pero ahora defiende lo contrario.

"Si llega a ser presidente, preparémonos todos porque Albert Rivera es una persona poco fiable que cambia de criterio en función de su interés electoral", ha alertado.

De Cs también ha dicho que solo busca titulares con escenificación, como retirar el lazo amarillo del Parlament el pasado viernes: "Estoy a favor de que en los escaños del Govern no se pongan lazos, pero ese tipo de espectáculos en estos momentos no aportan nada".

"Arrimadas estuvo sentada todo el rato en su escaño pero se fue justo antes de que Carrizosa organizara el número. Cuando acaba el número, Arrimadas vuelve: todo es escenificación, teatro y mentira", ha añadido.

Sobre la formación del Govern, ha defendido que el Gobierno central no publique el nombramiento de los consellers hasta que "se tome una decisión para regresar a la normalidad", renunciando a nombrar a personas en la cárcel o el extranjero.

No le gusta que haya excompañeros del Parlament en la cárcel, pero "es una decisión del juez: no ayuda que haya una serie de miembros del anterior Govern que huyeron porque el magistrado no quiere que se le escape el resto".

Del presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha dicho que ha escrito cosas muy graves que excluyen a una parte de la sociedad catalana, pero que no se puede "frivolizar" llamándole nazi, como dijo el socialista Alfonso Guerra.

Además, confía en que Torra se reúna con Rajoy para hablar de cuestiones dentro de la legalidad, y no comparte la nota de opinión del Círculo de Economía que aboga por más autogobierno para Catalunya, porque lo que propone "está al margen de la legalidad y no tiene encaje en la Constitución y el Estatut".

BADALONA

El también concejal de Badalona (Barcelona) ha hablado de la moción de censura a la alcaldesa, Dolors Sabater (Guanyem): vaticina que el PSC "buscará alguna excusa o hará algún planteamiento inadmisible" para que no prospere la moción.

Albiol cree que él ha hecho un "gesto de generosidad y responsabilidad, renunciando a la Alcaldía --en favor del PSC--, pese a tener el triple de concejales".

"Ahora es el PSC el que debe mover ficha", y ha añadido que el PSC debería ser consciente de que la mayoría de barrios de Badalona reclaman un cambio y están en contra del gobierno de Sabater.

Ha reiterado que quiere volver a ser alcalde y ha vuelto a abrir la puerta a "replantearse" su presidencia del PP catalán en caso de volver a ser candidato a la Alcaldía, aunque no dejará su escaño en el Parlament.