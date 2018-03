Albiol (PP) cree que Rivera no deja a Arrimadas ser candidata para que "nadie le haga sombra"

El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, ha considerado este lunes que la ganadora de las elecciones, Inés Arrimadas, no presenta candidatura a presidir la Generalitat porque el líder de su partido no le deja: "Rivera no quiere que nadie le haga sombra".

En rueda de prensa, ha reclamado a Arrimadas presentar candidatura porque el candidato de JxCat, Jordi Sànchez, tampoco tenía mayoría en el pleno que se debía celebrar este lunes --la CUP había anunciado la abstención de sus cuatro diputados-- y aun así se iba a someter a una sesión de investidura.

Ha recordado que Cs apeló en campaña al voto útil, por lo que ahora le corresponde presentar candidatura "por responsabilidad" y porque así iniciaría el reloj de la investidura y los grupos sabrían que tienen como mucho dos meses para formar un Govern o volver a la urnas.

También ha anunciado que remitirá una carta al presidente del Parlament, Roger Torrent, para que reúna a los presidentes de los grupos y les aclare su próximo paso para desbloquear la situación institucional.

Ha recordado que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena rechazó el viernes permitir a Jordi Sànchez salir de la cárcel para acudir al pleno de investidura, que el abogado de Sànchez anunció que iba presentar un recurso este lunes al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y que Torrent suspendió el pleno hasta que Estrasburgo se pronunciara.

Finalmente, la defensa de Sànchez ha presentado un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para que le permita acudir a su investidura en el Parlament, y no ha ido al TEDH, por lo que Albiol ha preguntado cuál será el próximo movimiento del Parlament si el motivo por el que aplazó el pleno de investidura ya no existe.

Albiol ha afirmado que Torrent supedita su estrategia a los intereses y tiempos que marcan los abogados de Sànchez y que "hace el ridículo, porque ellos anuncian una cosa y hacen otra, dejando desnudo al presidente, que ahora tendrá que explicar qué hace".

La propuesta de los populares es que Torrent presente un candidato "que sea viable y no esté sujeto a una situación judicial que provoque otra situación de bloqueo", aunque reconoce que es difícil porque atribuye el bloqueo institucional a la falta de acuerdo entre los independentistas.

Por eso, ha insistido en que Arrimadas presente candidatura haciendo "este sacrificio como ganador de las elecciones" para conseguir poner en marcha el reloj de la investidura, que el Parlament detuvo a la espera de la resolución del Tribunal Constitucional sobre la candidatura de Carles Puigdemont (JxCat).

EL "PROTAGONISMO" DE RIVERA

Al preguntársele por qué cree que Arrimadas no quiere presentarse, ha asegurado que es "porque Rivera no quiere que la quite ni un minuto de los medios de comunicación, por una estrategia electoral que deja al margen a 7 millones de catalanes".

"Si vamos a las elecciones, Arrimadas tendrá un protagonismo que Rivera no quiere que le quite", ha dicho, y ha aclarado que los populares no quieren otras elecciones, y considerarían "patético" que la activación del reloj de la investidura la tuviera que hacer el Senado en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Para él, "el Gobierno ya ha hecho lo que tenía que hacer: convocó unas elecciones", y ha criticado la falta de acuerdo de los independentistas, a los que ha planteado si el Estado debe tutelar Catalunya meses después del 155, un escenario que ha asegurado que el Ejecutivo central no contempla.