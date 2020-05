Albiol (PP) tiende la mano a la oposición y anuncia comisiones de trabajo para afrontar la crisis

El de nuevo alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha tendido la mano a trabajar conjuntamente con los partidos de la oposición para gestionar la crisis por el coronavirus, y ha anunciado que en los próximos días planteará la creación de comisiones de trabajo donde la oposición pueda tener un papel determinante para que "arrime el hombro".

En rueda de prensa tras ser investido alcalde, ha acusado a los grupos de izquierda de Badalona de no tener un proyecto de ciudad claro ni velar por los intereses de los ciudadanos, sino "solo ir en contra de Albiol e intentar evitar que el PP llegue a la Alcaldía", y les ha pedido un replanteamiento, tras haber intentado consensuar un alcalde alternativo pero no haberlo logrado.

"He entrado en el pleno convencido de que sería jefe de la oposición y salgo como alcalde", ha destacado Albiol, que ha invitado a la oposición a reflexionar sobre si Badalona ha salido o no beneficiada de sus negociaciones, que cree que han representado un espectáculo y situaciones surrealistas que les han desacreditado.

Preguntado por cuáles serán las primeras medidas que impulse como alcalde, ha dicho que no lo tiene cerrado ---no esperaba ser investido--, pero prevé visitar este mismo martes a entidades sociales y a pequeños comercios, y este miércoles quiere reunirse telemáticamente con asociaciones de comerciantes, empresarios y colectivos económicos para abordar la crisis por el coronavirus.

FALTA DE ACUERDO

Dolors Sabater (Guanyem) ha explicado en otra rueda de prensa posterior que no han cerrado el pacto con el PSC que habría permitido su investidura no sólo porque no compartían repartir la Alcaldía un año y medio para cada formación, sino porque la mañana de este mismo martes se ha retirado una cláusula para llevar el acuerdo a la asamblea de Guanyem, según ella.

Sabater ha acusado al PSC de haber lanzado esta propuesta demasiado tarde --lo hizo este lunes--, y ha dicho que no se deben focalizar las culpas en una persona u organización, sino que se trata de un fracaso colectivo: "Responsables somos todos. Yo no eludo mi parte de responsabilidad" y deben pedir disculpas a la ciudadanía, ha dicho.

Cree que lo que ha fracasado ha sido todo el proceso de negociaciones, y no sólo esta última propuesta, y ha recordado que ella renunció a presentar su candidatura el año pasado para que el PSC tuviera la Alcaldía, en lugar de Albiol: "Ni fui una heroína entonces, ni hoy tengo que ser ninguna cabeza de turco", según Sabater, que ha llamado a reconstruir confianzas entre la izquierda.

Rubén Guijarro (PSC), que también ha presentado su candidatura a la Alcaldía, ha asegurado que han hecho todo lo que estaba en su mano para alcanzar un acuerdo, que han aceptado todos los grupos de izquierdas excepto Guanyem: "Mi ánimo no está hoy en hacer reproches, porque es la propia realidad la que pone delante del espejo la actuación de Sabater".

Preguntado por los medios, ha descartado pedir la dimisión de Sabater y también plantearse promover una moción de censura contra Albiol: "Si pensamos en que la ciudad necesita una cierta estabilidad, no creo que sea el momento de pensar en mociones de censura. Tenemos por delante el reto de la lucha contra la crisis sanitaria, social y económica" por el coronavirus.

Àlex Montornés (ERC) ha destacado que no piden la dimisión de Sabater porque no les corresponde, aunque creen que Guanyem es la responsable de que Albiol sea alcalde: "Aún no podemos entender que, si había 12 concejales dispuestos a sacar adelante un acuerdo, no hayamos sido capaces de firmarlo", ha dicho, y ha llamado a las izquierdas a entenderse en el futuro.

Desde Badalona en Comú Podem, Rosa Trenado sí ha insistido en pedir la dimisión de Sabater, porque lidera "el grupo de la oposición que no ha sido capaz de ir a una y ponerse a trabajar y a remar todos a la vez", y ha dicho que la han votado en la investidura porque así lo habían acordado antes.

David Torrents (JxCat) ha descrito como una vergüenza lo ocurrido en el pleno y, preguntado por si apoyaría una moción de censura contra Albiol, ha sostenido que por ahora es "inverosímil", y que lo que les corresponde es ejercer de oposición rigurosa.