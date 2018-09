Albiol (PP) considera más preocupante la reacción del Gobierno que las "amenazas" de Torra

El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, ha considerado que lo más importante del discurso del presidente de la Generalitat, Quim Torra, que ha calificado de aquelarre independentista, no son sus "amenazas", sino la reacción del Gobierno de Pedro Sánchez, a quien ha acusado de no querer ver la realidad en Cataluña.

En rueda de prensa este miércoles, Albiol también ha criticado la presencia del PSC durante el discurso que dio Torra en el Teatre Nacional de Cataluña (TNC), a lo que ha pedido explicaciones al primer secretario del partido, Miquel Iceta, y ha exigido a Sánchez que "no se autoimponga una venda en los ojos" y que explique su programa para que los independentistas no se salgan con la suya

"Que se autoimpongan la venda para no ver la realidad nos parece muy grave. Frente a las amenazas, que la respuesta sea que se crea una comisión bilateral, vemos que Pedro Sánchez vive en otra dimensión. No se entera de la realidad de lo que sucede en Cataluña", ha lamentado Albiol.

RESPUESTA ELECTORALISTA

En este sentido, ha afirmado que no se puede hablar con quien niega el diálogo, se niega a escuchar y que lo quiere todo o nada: "No se puede dialogar con aquellos que lo único que buscan es la ruptura de España: o al contado o a plazos".

"¿Qué hará cuando empiecen las movilizaciones y salgan a la calle a coaccionar? ¿Qué va a hacer para la tranquilidad y seguridad de aquellos que no lleven el lazito amarillo?", se ha preguntado Albiol, que ha acusado al Gobierno de actuar en vista de las próximas elecciones.

"Sánchez no se puede mover en parámetros electorales porque lo que nos jugamos en Cataluña no son las elecciones, sino la convivencia de aquellas personas no independentistas. No pueden salir a la calle en normalidad a manifestar sus sentimientos. Hay partes en Cataluña donde el Estado de Derecho y libertad no existen. Esto es de lo que se tiene que preocupar", ha aseverado.

MENSAJE Y HOJA DE RUTA

"Desde el PP apostamos para que el presidente del Gobierno nos muestre cuál es su hoja de ruta, como piensa resolver el conflicto que vivimos en Cataluña, cuál es su alternativa ante el golpe de puerta que le ha hecho Torra ante su oferta de diálogo", ha subrayado.

Asimismo, Albiol ha pedido a Sánchez que lance un mensaje para transmitir confianza a las personas no independentistas, "un mensaje de dignidad, firme y que haga llegar a los independentistas que defenderá a todas estas personas que no apuestan por la ruptura y que están en contra de que se abra una crisis social en Cataluña".

Sobre la invitación de la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, a Torra para que defienda sus posicionamientos en la Cámara baja, Albiol cree que el presidente autonómico no aceptará la propuesta porque "le gusta hacer conferencias en teatros, en un aquelarre con su parroquia" y no dar la cara en un espacio democrático y de debate, en sus palabras.

Preguntado por la decisión del líder de Podem Catalunya, Xavier Domènech, de dejar la política, ha señalado que es un hombre coherente con quien tuvo poco contacto pero correcto, algo que no puede decir de sus compañeros de partido, y ha aprovechado para criticar a los comuns y a Podemos, ya que la decisión de Domènech, a su parecer, es una prueba de su división interna.

Albiol también ha explicado que la oficina en Barcelona para asesorar a denunciados y agredidos por quitar lazos amarillos está "funcionando bien" porque atiende a las personas que siente víctimas de "comportamientos antidemocráticos".