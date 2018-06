Albiol pide a Torra reunirse con los partidos para abordar el encuentro con Sánchez

El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, ha pedido este lunes al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que se reúna con los líderes de los grupos parlamentarios catalanes para abordar la reunión que mantendrá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Le he transmitido que sería muy interesante, positivo y conveniente que se reuniera con todos los grupos parlamentarios para preparar esta reunión con Sánchez", ha dicho en una rueda de prensa tras mantener la primera reunión con Torra.

Albiol ha celebrado que el presidente catalán haya acogido con "sensibilidad" su propuesta de reunirse con ellos antes de hacerlo con Sánchez y ha destacado el tono cordial del encuentro celebrado este lunes en el Palau de la Generalitat.

El dirigente popular no ha encontrado la misma sintonía con Torra cuando le ha pedido que retirara de la fachada de la Generalitat la pancarta con el lazo amarillo pidiendo la libertad de los dirigentes independentistas encarcelados.

"Le he dicho que no me parecía lógico que las instituciones, que son de todos los catalanes, sean utilizadas por una parte para transmitir un mensaje político. Por eso le he pedido que retire los símbolos políticos de las instituciones, que son de todos los catalanes", ha razonado.

Ha argumentado ante Torra que si quitara la pancarta del balcón del Palau, los catalanes que no son independentistas lo podrían ver con buenos ojos porque "pensarían que el presidente lo es para todos y no solo para una parte".

DIÁLOGO EN LA DISCREPANCIA

Albiol ha reconocido que tenía ganas de reunirse con el presidente catalán para explicarle cómo ve la situación política porque los que no son independentistas tenían dos opciones de hacerlo: "A golpe de titular en los periódicos o sentados en un despacho, cara a cara, para decirle que estamos en profundo desacuerdo".

Con esta explicación hacía referencia sin citar a la líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, que plantó al presidente de la Generalitat en la ronda de encuentros que mantiene con los líderes políticos catalanes porque Torra no retiró la pancarta.

Torra se ha negado a retirarla y Abiol ha reflexionado: "El presidente aquí se ha equivocado, pero se lo he trasladado cara a cara, mirándole a los ojos, y no a golpe de titular, porque creo que es más efectivo".

PROPUESTAS

Albiol ha aprovechado el encuentro para avanzarle dos propuestas que su grupo parlamentario registrará el martes en la Cámara catalana: una para reducir el IRPF autonómico a las rentas medias y trabajadoras, y otra para impulsar un plan de choque sobre los alumnos que estudian en barracones.

"Ha sido un encuentro en el que hemos hablado de muchas cosas", ha insistido Albiol, que ha afirmado que la política catalana no puede estar instalada en los gestos y las visualizaciones.