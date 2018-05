Albiol dice que Torra es un "hombre de paja" teledirigido desde Alemania por Puigdemont

En rueda de prensa en el Parlament, ha destacado que el PP está muy preocupado por la designación de Torra por su "radicalidad, por su falta de criterio al estar sometido a Puigdemont y por su pasado, que consiste en dedicarse a insultar a los españoles".

Considera que debería "pedir perdón públicamente por sus insultos tan graves a todos los españoles: si lo hace, si se disculpa ante todos, sería un gesto que se valoraría como positivo".

Pero duda de que lo haga porque tiene un perfil "muy radical: de hecho, Puigdemont le ha nombrado con su dedo mágico por eso, por ser el más radical y el más obediente a sus instrucciones".

También cree que Torra no supone un punto y final al proceso independentista, sino un "punto y aparte", y lamenta que será difícil recobrar la normalidad institucional si él no cambia el rumbo de la anterior legislatura.

Además, ha dicho que Torra será un interlocutor válido para el Gobierno central siempre que cumpla la ley, y ha defendido que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, podría reunirse con él si acata y respeta el Estatut y la Constitución.

APLICACIÓN DEL 155

Ha recordado que el Senado aprobó el 155 con la condición de que se levantara automáticamente cuando se conformara un Govern y eso es lo que hay que hacer: "Pero Cs pide que se mantenga por interés electoral, cuando sabe que se levanta solo, porque así lo aprobó el propio Albert Rivera y su grupo en el Senado".

"No se puede engañar a la gente con un tema que sabe que no es posible, diciendo que hay que mantenerlo cuando no se puede", y ha recordado que Cs apostaba inicialmente por aplicar el 155 solo para convocar elecciones.

Preguntado por si es partidario de mantener la intervención de las cuentas de la Generalitat, ha respondido que sí: "Hasta que se aclaren las cuentas públicas de la Generalitat, donde hay bastantes sombras, es bueno no tener prisa en este aspecto".