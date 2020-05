Albiol no descarta otra "carambola" para apartarlo de la alcaldía de Badalona

El líder del PP de Badalona, Xavier García Albiol, ha dicho hoy que no descarta que las fuerzas de izquierdas forjen un nuevo acuerdo para evitar que llegue a la alcaldía de la ciudad, en la que se ha erigido vencedor de las tres últimas elecciones municipales.

"No me apostaría nada a que no se vuelve a repetir una carambola", ha asegurado en rueda de prensa en alusión al pacto 'in extremis' al que llegaron el resto de formaciones del consistorio tras los comicios del 26M para investir al socialista Álex Pastor, que dimitió la pasada semana tras ser arrestado por conducir ebrio durante el confinamiento.

Después del pleno extraordinario en el que se ha dado cuenta de la renuncia de Pastor, Albiol ha abogado por que suponga "el final de una etapa bastante gris" -en alusión a los gobiernos de Guanyem Badalona en Comú y del PSC-, por más que no ha desechado la posibilidad de que vuelvan a impedir que su candidatura se haga con el mando de la ciudad.

"Las cosas en el Ayuntamiento de Badalona son imprevisibles. Hasta el último momento, cinco minutos antes del pleno de investidura, se puede vivir una situación como la que se vivió hace un año en la ciudad", ha manifestado.

No obstante, ha exigido al resto de fuerzas "un acto de responsabilidad" y que respeten "la voluntad de los vecinos" porque, según él, "estamos preparados para gobernar con garantías y para llegar a acuerdos de ciudad con el resto de partidos políticos".