Albiol cree que la nueva propuesta de JxCat y ERC evidencia que buscan conflicto

El presidente del PPC, Xavier García Albiol, ha dicho hoy que la propuesta que Junts per Catalunya (JxCAT) y ERC han trasladado a la CUP evidencia que los independentistas "quieren seguir instalados en la confrontación", y ha aseverado: "No todo vale para contentar a la CUP".

La propuesta de acuerdo que JxCat y ERC han hecho llegar a los anticapitalistas prevé impulsar un "Pacto Nacional Constituyente", que ampare los debates para elaborar las bases de una "Constitución" catalana, un proceso que culminaría con una "multiconsulta" a los ciudadanos "con todas las garantías".

En declaraciones en Barcelona, Albiol ha indicado que, si los partidos independentistas alcanzan un acuerdo en este sentido, esto "daría autoridad a los partidos democráticos y a las instituciones democráticas del país para evitar este disparate y esta vergüenza".

Ha considerado que el documento es "inadmisible" y "una ocurrencia profundamente preocupante".

"Parece mentira que no hayan entendido que por el camino de la fractura, de la división, inventando polémicas, Cataluña no saldrá de la situación de bloqueo", ha afirmado Albiol.

Asimismo, ha indicado: "Me parece muy bien si quieren proclamar a (Carles) Puigdemont santo padre o monarca absoluto, pueden hacer lo que crean oportuno. Pero plasmarlo en un acuerdo de Govern sería una auténtica irresponsabilidad".

Por otra parte, ha criticado el tono, "en algunos puntos incluso insolente", de la petición formal hecha por el presidente del Parlament, Roger Torrent, al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena para que este acuerde todo lo necesario para que el diputado Jordi Sànchez (JxCat) pueda asistir y defender su investidura como candidato a la presidencia de la Generalitat el próximo lunes.

"No tienen muy clara la separación de poderes. El magistrado no hará lo que le ordene el presidente del Parlament", ha afirmado, y ha considerado que el texto de Torrent "pone en evidencia, por una cuestión de formas, que no está a la altura y que vuelve a equivocarse".

Albiol también ha pedido la "suspensión inmediata" del pleno de investidura previsto para el lunes, ya que ha dicho que si se suspende "en el último segundo" acabará generando "tensión, polémica y un espectáculo muy poco gratificante".