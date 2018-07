Albiol: Es de régimen totalitario Parlament vote sobre suspensión diputados

El líder del PP Catalán, Xavier García Albiol, ha considerado propia de "regímenes totalitarios" la reacción de los partidos independentistas respecto a la suspensión de diputados por parte del Tribunal Supremo y ha recordado que el Parlament no está "por encima del bien y del mal".

El juez del Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa abierta por el "procés", ha comunicado a la Mesa del Parlament la suspensión de cargo público de los cinco diputados catalanes que están en prisión preventiva (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez), así como de Carles Puigdemont, huido a Alemania, todo ellos procesados por rebelión.

En rueda de prensa en el Parlament, Albiol ha dicho "respetar" las decisiones judiciales, más aún de un magistrado que "ha tenido que hacer su trabajo con mucha presión política", por lo que le ha "agradecido" su trabajo.

Pero, al mismo tiempo, ha evidenciado su "preocupación" ante la "reacción" de Junts per Catalunya, ERC y la CUP, ante la posibilidad de que propongan votar en el pleno de la Cámara si se debe suspender o no a esos diputados.

"Lo que han dicho en las últimas horas no es propio de una democracia, sino la reacción de dirigentes de un régimen totalitario. En democracia se respetan las decisiones judiciales, te gusten o no. Lo que se aprueba en el Parlament no es la verdad divina, no es la biblia. Está sometido a las leyes y al control de los tribunales, porque sino acabaría siendo un régimen totalitario", ha recalcado.

Albiol ha criticado que se plantee trasladar a votación del hemiciclo si se debe cumplir esa decisión judicial, ya que "ningún diputado, incluso los diputados independentistas, se pueden permitir el lujo de estar por encima de la ley".