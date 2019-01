El Albondiguilla se une al número 2 de Gürtel en su ofensiva contra Garzón

El exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, El Albondiguilla, se ha unido a la ofensiva del número 2 de Gürtel, Pablo Crespo, contra Baltasar Garzón, por una grabación en la que el excomisario José Villarejo asegura que se reunió con el exjuez para "preparar la Gürtel".

En una carta dirigida al juzgado de instrucción número 50 de Madrid, al que ha recaído la querella que Crespo interpuso contra Garzón por esa supuesta reunión, El Albondiguilla se presta a dar su testimonio en relación a otra reunión en la que Villarejo le dijo cómo tenía que declarar en Gürtel para incriminar a Luis Bárcenas.

En su misiva, a la que ha tenido acceso Efe, el que fuera alcalde de Boadilla sostiene que justo un día antes de tener que declarar en 2009 por Gürtel, Villarejo, que residía también en ese municipio madrileño, le dio indicaciones de lo que tenía que decir, "supuestamente a instancias del sr. Garzón".

De este modo, según su versión, Villarejo "intentó que el sr. Panero declarase datos que ni siquiera aparecían en la instrucción, como la participación del sr. Bárcenas en la trama Gürtel cuando a esas fechas todavía no se había puesto de manifiesto".

No obstante, finalmente se acogió a su derecho a no declarar ante Garzón y no quiso hablar hasta 2015 cuando ya el exmagistrado había sido inhabilitado por las escuchas ilícitas en Gürtel de las conversaciones entre abogados y detenidos en prisión.

Añade además que esa no fue la primera vez que mantuvo una reunión con el excomisario "para hablar de este asunto" y cree ahora que, al mismo tiempo, Villarejo se reunía con Garzón para "preparar la Gürtel".

Por eso, ante las revelaciones que están apareciendo en el caso Villarejo, el exalcalde cree que la información y los datos que puede aportar pueden ser de utilidad para la instrucción de la querella presentada por la defensa de Crespo, que sostiene que Garzón se hizo con el caso Gürtel de forma irregular.

Según la querella, en la grabación de Villarejo se constata que éste le cuenta al comisario Gabriel Fuentes que se habría reunido, un día antes de la admisión a trámite, con Garzón, con Juan Antonio González, entonces comisario general de Información, y con José Luis Olivera Serrano, entonces jefe de la UDEF.

"Lo anterior pone de manifiesto que el querellado se habría irrogado para sí una causa diseñada y preparada extraprocesalmente para que él mismo instruyera", afirma la querella, que tacha esta actuación como una "confabulación" para "teledirigir" la causa.