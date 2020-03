Alcalde de Badajoz (PP) censura el 'tuit' de una edil del PSOE por "reírse" de que haya personas que recen

Así se ha pronunciado a preguntas de los periodistas sobre este asunto en una rueda de prensa vía streaming en la que ha remarcado: "Simplemente me repugna, yo creo que no hay cosa más terrible en estos momentos donde el dolor a muchas familias las está rompiendo, que es que alguna se pueda reír de las creencias religiosas que uno puede tener".

"Creo que rompe el principio básico de respeto, de libertad religiosa, de respeto a los demás, rompe simplemente lo que uno puede esperar de una persona en su calidad humana, no tiene ningún sentido", ha manifestado, para agregar que "menos de alguien que como ella ha sido médico y se le presupone, por lo tanto, una cierta sensibilidad ante los problemas que la salud nos genera".

Además, ha añadido que "incluso" en su curriculum parece que ha cursado un Máster de Bioética, sobre lo cual ha dicho con ironía que "se debió quedar en el bio y olvidarse la parte de la ética", al tiempo que ha incidido en que le "parece que no es presentable" y que "en política no caben las personas que se ríen del dolor ajeno" y, a su juicio, "hay que tener un plus de sensibilidad".

"Por lo tanto no lo entiendo, no lo comparto, y creo sinceramente que con actitudes como esa una no es digna de ser representante de los ciudadanos en el ayuntamiento", ha concluido Fragoso.

DÍAS DE LUTO EN LA CIUDAD

En su intervención en dicha rueda de prensa vía streaming, el regidor ha avanzado además que ha procedido a aprobar un decreto declarando estos días de estado de alarma como "días de luto en la ciudad", por lo que solicita que las banderas de los edificios municipales ondeen a media asta "en recuerdo a los fallecidos, a los enfermos y a sus familiares".

"Creo que es la mínima muestra de condolencia que, como institución, como sociedad, debemos transmitir públicamente", ha señalado.