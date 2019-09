Alcalde Pamplona: Amaia Izko "no puede continuar ni un minuto más" tras su condena por seguir directrices de ETA

Enrique Maya ha asegurado en rueda de prensa que "es una auténtica infamia que quien colabora con los terroristas se siente en el salón de plenos del Ayuntamiento" y ha señalado que "no vale esperar a que llegue la notificación de la condena ni alegar que pueden perder un voto en la Asamblea de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en la que vamos a elegir la Presidencia". "Estamos hablando de una concejala que acepta que forma parte del entramado de ETA y aquí no hay ni Mancomunidad ni nada que valga para justificar su presencia ni un minuto más como concejala", ha advertido.

El alcalde ha señalado que "mientras Bildu prefiera mantener su vinculación con ETA y con su legado terrorista, pasando por encima de las víctimas y de su memoria, no se les puede tener en la misma consideración que a los demás grupos para afrontar los temas que afectan a Pamplona, porque hacerlo significaría normalizar una situación anómala democráticamente".

Maya ha apuntado que "Izko ocupó el puesto cinco en la lista de EH Bildu al Ayuntamiento de Pamplona y colocar ahí a alguien con semejante currículum inhabilita a Bildu como interlocutor de cualquier grupo municipal que defienda la memoria de las víctimas de ETA".

Por eso, se ha dirigido al resto de grupos municipales para pedirles que "no pasen página como si esto no fuera con ellos, porque esto van con todos, estamos hablando de democracia, de Estado de Derecho, de terrorismo, y ahí debemos estar unidos frente a quienes no comparten nuestros mismos valores".