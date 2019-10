Alcalde de Pamplona aboga por "volver" a la etapa en la que UPN y PSN "iban de la mano frente a los nacionalistas"

"Si Navarra cediese, todo cambiaría para siempre", ha señalado Enrique Maya, que ha ofrecido una conferencia en el Círculo de Navarra en Madrid.

El primer edil pamplonés ha señalado que "por eso surge Navarra Suma -la coalición de UPN, PP y Ciudadanos-, porque ahora se trata de España, por encima de todo, por eso, la estrategia nacionalista es no hablar ni de Euskadi ni de España y hablar sólo de Navarra, por eso no hay un solo consejero nacionalista que no lleve en el ojal el escudo de Navarra, porque saben que así pueden convencer a muchos navarros de buena fe, por eso no hablan de otra cosa que de competencias, de autogobierno, de fueros". "Resulta grotesca la obsesión de Geroa Bai de hacer todo delante del Monumento a los Fueros", ha afirmado.

El alcalde de Pamplona ha destacado que "los navarros, afortunadamente, entendimos Navarra Suma" y "el resultado electoral de la coalición estuvo por encima de los sondeos y de las expectativas más optimistas".

Sin embargo, ha criticado que "el Partido Socialista de Navarra decidió cruzar una línea roja, que hasta ahora nunca había cruzado, y pactó con Geroa Bai, con Izquierda Ezkerra, con Podemos y con Bildu para hacerse con el Gobierno de Navarra, y esto me parece, cuando menos, preocupante".

Enrique Maya ha considerado que, "en un momento clave para Navarra y para España, el PSN ha tomado la peor decisión posible, porque no se trata de llegar a cualquier precio y después ya veré lo que hago, porque los pactos con Bildu nunca salen gratis y porque esto les va a pasar una factura electoral al PSN y al PSOE".

"LOS AÑOS DE MAYOR PROSPERIDAD, CON UPN Y PSN DE LA MANO"

El alcalde ha defendido que "los años de mayor prosperidad de Pamplona y de Navarra han llegado en esas etapas donde UPN y PSN íbamos de la mano frente a los partidos nacionalistas". "Soy de los que opina que hay que trabajar para volver a esa situación. Tenemos que hacer causa común frente a los nacionalistas", ha indicado.

Según ha continuado señalando, "cuanto más alejados entre nosotros estemos los que defendemos la Constitución y el actual modelo territorial e institucional de España es mejor para ellos y, de momento, así debo reconocerlo, el PSN está mucho más dedicado a bloquear la acción de gobierno en el Ayuntamiento de Pamplona y a justificar que no se puede pactar con Navarra Suma en el Parlamento, utilizando falsas excusas, que a buscar vías de colaboración".

En todo caso, se ha mostrado "seguro" de que "seremos capaces de darle la vuelta a la situación; Pamplona y Navarra nos lo agradecerán y, en lo que a mí respecta, me comprometo a hacer todo lo que esté en mi mano para ello".

TAV, PASARELA DEL LABRIT Y PUENTE DE CUATROVIENTOS

Mirando a la legislatura que está en marcha, el alcalde ha afirmado que "tenemos casi cuatro años por delante para impulsar proyectos e ideas que mejoren la calidad de vida de los pamploneses, ayuden al comercio local, fomenten el empleo y el emprendimiento y faciliten la movilidad, por ejemplo".

El alcalde ha señalado que entre esos proyectos están el impulso al tren de alta velocidad, la recuperación de la pasarela del Labrit, el puente de Cuatrovientos -punto de unión de San Jorge con la Rochapea-, la reurbanización del paseo de Sarasate o la construcción del aparcamiento de Santo Domingo, "una demanda histórica de los vecinos del Casco Antiguo". También ha citado la reforma de la avenida Pío XII, "la corrección de los excesos de la amabilización que tanto ha penalizado a los comerciantes del Casco Antiguo y el Ensanche", o el impulso del carril bici, "cada vez más utilizado".

"MEJORAR LA IMAGEN DE LOS SANFERMINES"

Por otro lado, Enrique Maya ha afirmado que "urge mejorar la imagen exterior de los Sanfermines, deteriorada en los últimos años por sucesos desgraciados y detestables, como el de La Manada, pero también porque exportamos una imagen de la fiesta que ignora los elementos más característicos y tradicionales".

El alcalde ha señalado que "es difícil y costará tiempo, pero hay que dar la vuelta a esa percepción cada vez más extendida de que en San Fermín todo vale".

En otro orden de cosas, Maya ha señalado que el Ayuntamiento trabajará "para todos, no solo para los que piensan como nosotros, y con el máximo respeto a nuestros símbolos". En esa línea, ha explicado que en el próximo pleno el Gobierno municipal va a presentar una nueva ordenanza de euskera que "busca revertir los excesos de la anterior, aprobada en 2017". "Así garantizaremos la igualdad de todos los pamploneses en el acceso al empleo público, siguiendo las directrices del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, por cierto", ha indicado.

"NO RENUNCIO A QUE CATALUÑA SEA MI PAÍS"

Durante su intervención, Enrique Maya se ha referido también a la situación en Cataluña, para señalar que piensa "en esa mayoría de catalanes que no son independentistas y que están sufriendo esta oleada de sinrazón y de violencia gratuita, que es la consecuencia de todo lo que se ha venido gestando desde hace años". "Les digo una cosa: como navarro y español no pienso renunciar a que Cataluña sea mi país. Tengo derecho a que lo sea", ha apuntado.

En este sentido, el primer edil ha considerado que "urge no delegar las competencias educativas en gobiernos que las utilizan según su conveniencia". "No podemos aceptar que se esté educando a las nuevas generaciones en el odio a España o que se manipule la historia según convenga. Algo de todo esto ya sabemos en Navarra, donde también hay centros que utilizan la educación para sus intereses", ha afirmado.