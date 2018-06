Alcalde de Pamplona cree que liberar a La Manada es de "una gravedad extrema"

El alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, ha asegurado hoy que es de "extrema gravedad" que los miembros de La Manada puedan salir de prisión pagando una fianza de 6.000 y ha considerado que la ciudadanía "sabrá estar a la altura".

Asirón, en declaraciones a los medios de comunicación, ha manifestado la "cercanía" y apoyo a la víctima de La Manada, "una víctima de lo que nosotros siempre hemos considerado que ha sido una agresión sexual de la máxima gravedad", ha dicho.

"Nosotros estaremos siempre con la víctima, es nuestro compromiso e iremos hasta donde haga falta", ha subrayado el alcalde pamplonés, que ha asegurado estar convencido de que, si los condenados quedan en libertad, "alguien tendrá que dar explicaciones".

El alcalde ha mostrado su "desacuerdo más absoluto" con esta decisión judicial, ya que, "desde el primer momento, como parte personada y de acuerdo con nuestros servicios jurídicos", han considerado que "esto era una agresión sexual de la más alta intensidad".

A juicio del alcalde, la ciudadanía "sabrá estar a la altura de las circunstancias y sabrá denunciar de alguna manera esa distancia creciente y ya muy grande que hay entre la propia sociedad y algunas decisiones judiciales".

Asirón, que ha reconocido que no se esperaban esta decisión de la Audiencia de Navarra "en modo alguno", ha denunciado que el Ayuntamiento, pese a ser acusación popular, no ha recibido ninguna notificación judicial, lo que ha entendido que es "de una gravedad enorme", porque "se trata de unos sucesos que despertaron una alarma social tremenda, no solo en Pamplona, sino en todo el Estado".

El alcalde ha aseverado que esta noticia, conocida a dos semanas de los Sanfermines, "no puede ser más negativa", pero ha resaltado que las fiestas de Pamplona "están muy por encima de estas situaciones".

"La ciudadanía de Pamplona sabrá estar a la altura, como ha estado siempre desde el momento en el que decidió ponerse a la cabeza, en la vanguardia de la lucha contra los ataques sexistas a nivel estatal", ha concluido.