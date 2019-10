Alcalde de San Sebastián dice que la violencia es condenable "sí o sí", pero cree que se usa para evitar el debate

En una entrevista a ETB1, recogida por Europa Press, Goia ha destacado que el hecho de que se esté a menos de un mes de las elecciones generales del 10 de noviembre "condiciona mucho la situación" que se está viviendo y la búsqueda de una solución a la relación entre España y Cataluña. Además, ha asegurado que no es "especialmente optimista", ya que, "visto lo visto hasta ahora, veo poca capacidad al Estado para dar una respuesta".

"No ha sido capaz hasta ahora para dar una respuesta política a un problema que es político. La respuesta la ha dado a través de los tribunales, y yo creo que esa no es la vía. En estos momentos no soy muy optimista, porque no veo ese enfoque en los principales planteamientros que se hacen", ha lamentado.

Asimismo, el alcalde de San Sebastián ha afirmado que, aunque los episodios de violencia que están sucediendo esta semana en Cataluña son condenables "si o si", se está poniendo "todo el foco" en esa violencia, cuando, en su opinión, "aquí hay un problema de fondo, un problema político".

"La violencia es un fenómeno condenable, que hay que condenar, y además creo que va en contra de los que son independentistas, porque muchas veces se utiliza la excusa de la violencia para evitar el debate político, que es precisamente lo que hay que abordar en Cataluña, porque creo que eso es lo que hay que hacer en el futuro para buscar una solución, aunque creo que el propósito y la voluntad de algunos es que la violencia oculte el otro debate", ha explicado.

TORRA

Además, Eneko Goia ha señalado que prefiere ser "muy prudente" en relación al anuncio del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de convocar otro referéndum esta legislatura, porque no conoce "ni cómo, ni en qué términos, ni qué declaraciones ha realizado exactamente al proponerlo".

"Recuerdo la dura campaña que sufrimos por parte de los medios cuando el lehendakari Ibarretxe hizo la apuesta por el derecho a decidir, las ridiculizaciones y los insultos que tuvo que recibir, y creo que eso nos enseña que, cuando miramos a los demás, debemos actuar con prudencia", ha manifestado.

En todo caso, ha dicho que, cuando mira a Cataluña, es "muy prudente" y mantiene "siempre un espíritu crítico". "Porque sé qué cosas pasaban aquí no hace mucho tiempo, cómo se difundían los mensajes y cómo se manipulaba y distorsionaba la realidad. En cierta medida, estamos viviendo una situacvón parecida respecto a Cataluña", ha indicado.

Por último, el alcalde de San Sebastián ha afirmado que acudirá este próximo sábado a la manifestación convocada por Gure Esku en la capital donostiarra para protestar por la sentencia del 'procés', y ha asegurado que se va a celebrar con "buen ambiente, en paz y sin violencia", y que va a ser "multitudinaria".

"Lo que estamos viendo en Cataluña nos debería preocupar a todos, porque, no solo les incumbe a ellos, sino que es una situación en la que un sistema que se tiene a sí mismo como democrático está mostrando sus carencias, y eso nos debería preocupar también a nosotros", ha asegurado.