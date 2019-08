Alcalde de Vitoria pide que los recibimientos a presos etarras se hagan en privado para no "vilipendiar a las víctimas"

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Urtaran se ha referido de esta forma a las declaraciones de Otegi, que ha propuesto gestionar los 'ongi etorris' a los presos de ETA "de otra manera", pero hablando de la situación de 250 reclusos en prisión, y ha afirmado que no se puede prohibir "a quién podemos abrazar y recibir".

El regidor de la capital alavesa ha dicho que son el líder de EH Bildu y la izquierda abertzale "los que tienen que hacer la reflexión y repensarlo". "Yo entiendo que todos somos hijos e hijas, que todos tenemos seres queridos y allegados que nos van a perdonar cualquier atrocidad que hayamos hecho, que nos van a querer siempre, ese derecho al abrazo que apelaba es inevitable, y, además, es que es así, pero lo que no puede ser es que este tipo de reconocimientos se haga de forma pública".

En ese sentido ha dicho que, con los recibimientos públicos a ex presos de ETA, "vuelves a vilipendiar a las víctimas y a los familiares de esas víctimas", porque "la persona que ha vulnerado de forma más o menos sistemática los derechos de otras personas, incluso el derecho más básico como es el derecho a la vida, sale a la calle y es recibido con vítores de forma pública, y eso significa otra vez vulnerar los derechos de las víctimas, vilipendiarles de nuevo".

Además, ha considerado como un "hecho grave" que "no muestras ni un ápice de arrepentimiento", sino que se sienten "orgullosos" de lo que han hecho y son recibidos en la calle como si fueran "héroes".

A su entender, lo que está ocurriendo con los recibimientos a los ex presos de ETA excarcelados "tiene que ser objeto de una profunda reflexión en la izquierda abertzale". "Si de verdad quieren dar pasos en la normalización política, en dejar atrás el pasado, en buscar formulas para el entendimiento, independientemente del pensamiento e ideología de cada uno, lo que tienen que hacer es que este tipo de recibimientos los hagan en sitios privados, en sus casas con sus seres queridos, porque eso nadie se lo va a negar", ha insistido.

Urtaran ha pedido que no se hagan recibimientos públicos porque "un 'ongi etorri' público significa que vuelven a vilipendiar a las víctimas, las vuelves a vulnerar, y, encima, no muestras ni un ápice de arrepentimiento de lo que has hecho". "Esa reflexión la tiene que hacer Otegi y la izquierda abertzale, en general", ha insistido.