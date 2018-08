Alcaldes de Barcelona, Ripoll y Cambrils, entre el apoyo a las víctimas y pasar página

La alcaldesa accidental de Barcelona, Gala Pin; la regidora de Cambrils, Camí Mendoza y el alcalde de Ripoll, Jordi Munell, han explicado que hoy, al igual que han hecho en el último año, estarán al lado de las víctimas, un apoyo que quieren hacer compatible con la necesidad de pasar página del 17A.

En declaraciones a RNE, los tres alcaldes han recordado, un día antes del primer aniversario de los atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils, aquellos trágicos sucesos.

La alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza (ERC), cree que hay que "dejar constancia de lo que ocurrió" y recordar a víctimas y cuerpos de seguridad y emergencia, un año después de que los terroristas atropellaran a la multitud que recorría el paseo Marítimo y acabaran con la vida de una mujer, una turista aragonesa de 67 años.

Ha recordado que, tras el atentado, sus vecinos "dieron un paso adelante" para regresar a la normalidad "desde el minuto cero", una normalidad que "ha imperado" en todo este año.

Sobre la petición de la policía local, que ha reclamado poder patrullar con armas largas, la alcaldesa señala que esto no depende solo del consistorio y, aunque respeta la petición, cree que es un tema que debe "estudiarse".

La regidora accidental de Barcelona, Gala Pin, cree que la capital catalana ha recuperado la normalidad gracias a la "afirmación ciudadana" de sus vecinos que, tras el atropello de los terroristas en la Rambla, donde arrebataron 14 vidas, volvieron a ocupar el paseo y gritaron "no tenemos miedo".

"Continuar con la vida diaria -ha subrayado- no quiere decir que no tengamos memoria y no pensemos en el día de mañana, como hacemos a lo largo del año".

En cuanto a la presencia del Rey en los actos de mañana, ha reiterado que quieren "un acto sencillo y humilde", sin parlamentos, para acompañar a las víctimas, en el que han tenido en cuenta la petición de las personas que trabajan en la Rambla de su necesidad de pasar página, por lo que han optado por centrarse en la plaza de Catalunya.

La alcaldesa accidental ha indicado que, por ahora, no tiene constancia de que los Comités de Defensa de la República (CDR) hayan pedido permiso para convocar mañana una marcha y hacer una ofrenda floral.

El alcalde de Ripoll, Jordi Munell (PDeCAT), ha lamentado que el aniversario, el levantamiento parcial del secreto de sumario y la presencia de medios no les dejan "tranquilos" y les recuerdan los sentimientos de "rabia, odio, estupor e indignación" que sintieron al saber que habían acogido al imán Abdelbaki Es Satty, promotor de los atentados.

La ciudad ha sabido "distinguir", asegura su alcalde, de forma que no ha habido "ningún conato de estigmatización, racismo o xenofobia" y recuerda que de los 11.000 habitantes de Ripoll, unos 600 son marroquíes y otros tantos son de hasta 58 nacionalidades diferentes.

"Lo importante -ha afirmado- es cerrar la información, saber qué pasó, cómo es que teníamos en Ripoll un imán con antecedentes".

El alcalde lamenta de que los Mossos desconocían los antecedentes de Es Satty, y se pregunta: "¿cómo es posible que en Bélgica sí tuvieran acceso a esta información y se rechazó al imán y en Ripoll pasó inmune?".