Alcaldes del PP advierten al Gobierno de que no consentirán que se apropien de lo ahorros de los ayuntamientos

Alcaldes y concejales del PP que forman parte de la Comisión de Haciendas de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que se constituye esta tarde, han advertido al Gobierno que no consentirán que el Ejecutivo se apropie de los "ahorros" de los ayuntamientos que, apuntan, ascienden a 28.000 millones de euros.

Así lo han manifestado tras la reunión que han mantenido con el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, previa a la celebración esta tarde de la Comisión de Haciendas de la Federación.

Los regidores populares han respondido a la ministra María Jesús Montero que ha afirmado hoy que hay un "compromiso firme para que las CCAA cuenten con recursos" y ha recordado que se han aprobado para los ayuntamientos 300 millones de mayor utilización de superávit para protección social y que el Gobierno quiere conseguir una "propuesta acordada" con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que la utilización del superávit se pueda emplear en políticas prioritarias, en coordinación con el Estado, CCAA y ayuntamientos.

Montero ha abogado por un esquema para cubrir "aquello que el resto de administraciones no puede llegar" para actuar "entre todos enérgicamente sobre un ciudadano único o una empresa única", y no se produzca una "asimetría" en función de ayuntamientos con superávit o sin él. Por ello, ha avanzado que se planteará la posibilidad de arbitrar un procedimiento que permita a los ciudadanos o sectores productivos de ayuntamientos sin superávit no verse "claramente perjudicados".

En este sentido, el alcalde de Córdoba ha reclamado que "se cumpla lo acordado por la FEMP y el Gobierno en la reunión mantenida con Sánchez hace escasos días y que no se planteen cambios en el Congreso sin estar consensuados previamente con los municipios". Por este motivo, pide que la FEMP solicite al Gobierno que atienda las 19 medidas concretas para afrontar la crisis del COVID-10 que fueron acordadas por la Junta de Portavoces de la Federación hace escasas fechas a las que, de momento, "Sánchez continúa haciendo oídos sordos".

"Estos ahorros de los Ayuntamientos y Diputaciones son la UCI para muchas familias que están en situación de vulnerabilidad, para pymes y autónomos y no vamos a permitir que, en lugar de servir para ayudar a nuestros ciudadanos, se utilicen para paliar la incompetencia de Sánchez en la gestión de esta crisis", ahonda Bellido.

"NO TOLERAREMOS UN CORRALITO"

En este sentido, el vicepresidente de la Comisión de Haciendas Locales y alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha recalcado que "nuestros ahorros deben ser gestionados por los propios Ayuntamientos y Diputaciones ya que, siendo la Administración más próxima al ciudadano, somos la que con más eficacia podemos gestionar su destino a paliar las necesidades de nuestros vecinos". Así, ha señalado que "los alcaldes populares no toleraremos un corralito" enfatizando que "nuestros remanentes de tesorería y nuestro superávit de 2019 no se toca".

El alcalde de Córdoba ha dejado claro en la Comisión de Haciendas Locales expresará su indignación "por la falta de empatía del Gobierno de Sánchez hacia las Entidades Locales" a las, según ha dicho, "aún no ha inyectado un solo euro de liquidez para afrontar la pandemia del COVID-19 y muchos menos para la reconstrucción".

En este punto, el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha advertido de que los 2.851 Ayuntamientos y 13 Diputaciones gobernadas por el PP "no seremos copartícipes de este trampantojo de la reconstrucción ideado por Moncloa sin contar con quiénes están en la primera línea de batalla social en esta crisis".

Por otra parte, reiterarán lo que ya trasladaron al presidente del Gobierno los miembros de la Junta de Gobierno de la Federación y que no es otra cosa que la necesidad de que se movilicen 40.000 MM € para la reactivación económica de las ciudades.

Entre la batería de exigencias económicas que pondrán encima de la mesa los alcaldes populares en la reunión de esta tarde se engloban medidas como poder hacer uso de los 28.000 millones de remanentes que tienen las Entidades Locales pero no les dejan utilizar. Asimismo, solicitan contar con liquidez para hacer frente a las necesidades de sus vecinos, para lo que han exigido una adelanto de las entregas a cuenta de la participación en los tributos del Estado (PIE), que supondría en torno a 7.000 MM €.

FONDO DE 5.000 MILLONES EN AYUDAS

Por último, exigirán que se habilite un fondo de 5.000 millones de euros en ayudas directas e incondicionadas a los municipios españoles para paliar la caída de ingresos y sufragar el incremento de los gastos que está provocando la pandemia.

Los miembros del PP que integran la Comisión de Haciendas Locales son, además del alcalde de Córdoba, el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso; la concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Engracia Hidalgo; el concejal del Ayuntamiento de Murcia, Eduardo Martínez Oliva; la alcaldesa de Bigastro (Alicante), Teresa María Belmonte; la alcaldesa de Collado Villalba, María Dolores Vargas; la teniente de alcalde de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, María Navarro; el concejal de Economía del Ayuntamiento de Málaga, Carlos María Conde; el concejal del Ayuntamiento de Oviedo, Paulino Javier Cuesta Menéndez; y el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Palencia, Luis Miguel Cárcel.