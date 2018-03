Alcaldes colombianos piden claridad sobre el protocolo para los actos de campaña

La Federación colombiana de Municipios (Fedemunicipios), le solicitó hoy al Gobierno definir un protocolo que garantice la seguridad de los candidatos en sus eventos de campaña, para así evitar investigaciones disciplinarias.

"Solicitamos al Consejo Nacional Electoral (CNE) (...) que defina los lineamientos que (se) deben seguir para la realización de estas reuniones, cumpliendo con lo establecido en el código de policía como en el código electoral", aseguró Fedemunicipios en un comunicado.

El pasado viernes, la caravana del precandidato presidencial Gustavo Petro, que tenía planeado un evento en el parque Santander,en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander (noroeste) fue atacada por desconocidos.

En un video difundido por Gustavo Bolívar, candidato al Senado por la lista de la decencia, se observa cómo el carro en el que iba Petro fue impactado por objetos que fueron lanzados por un grupo de personas que asistieron al lugar de reunión.

El candidato aseguró en su cuenta de Twitter que los planificadores de este suceso, en el que la Fiscalía trata de determinar si se trata de impactos de bala, "son altos dirigentes de Cúcuta".

Por esta situación, los alcaldes expresaron su preocupación por las "inseguridades jurídicas" a la hora de garantizar la seguridad de "uno u otro candidato en su campaña", agregó la información.

Por su parte, el ministro de Interior, Guillermo Rivera, ya se manifestó al respecto y dijo que "debe haber una sola línea de conducta" que los alcaldes apliquen para todo acto proselitista.

"No puede volver a ocurrir esto de que los candidatos no sepan si pueden o no hacer un evento porque en unos municipios los alcaldes se comportan de una manera (...) y de otra manera en otros", aseguró Rivera a periodistas.

El ministro hizo énfasis en que es vital la acción de la Fiscalía para evitar que se presenten agresiones y saboteos a las campañas políticas.