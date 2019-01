Alcaldesa de Amurrio (PNV) dice que el disparo es un hecho grave pero aislado

La alcaldesa de Amurrio, Josune Irabien (PNV), ha asegurado hoy que el disparo el pasado domingo contra un caserío de esta localidad alavesa, propiedad de una familia vinculada a la izquierda abertzale, es un hecho "grave" pero "absolutamente aislado".

En una entrevista en Radio Euskadi recogida por Efe, Irabien ha indicado que todavía hay muchas incógnitas y que la investigación de la Ertzaintza sigue abierta aunque ha precisado que parece que se utilizó un "arma corta no autorizada".

Fuentes del Departamento de Seguridad han afirmado hoy por su parte que continúan las investigaciones. Ayer la Ertzaintza informó de que un hombre había sido identificado por su presunta relación con el disparo de una bala contra un caserío ubicado en el barrio de Lezama de Amurrio que rompió un cristal de la vivienda y quedó alojada en la pared, sin causar daños personales.

Al parecer, la pareja que estaba en la casa se encontraba en la planta baja y la bala impactó contra el cristal de la cocina, ubicada en el piso superior.

El secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, confirmó la relación de los propietarios con su formación, aseguró que el proyectil era una bala de nueve milímetros y dijo que "algunas informaciones apuntan" a que el presunto autor es un "expolicía". También denunció que no se hubiera detenido a nadie y el "silencio" de algunos partidos hacia un hecho "excepcionalmente grave".

La alcaldesa de Amurrio ha afirmado hoy que deja las "interpretaciones políticas" a los partidos, que ella es alcaldesa y representa a toda la ciudadanía por lo que no le corresponde entrar en ese ámbito.

Sin embargo ha sido "contundente en la denuncia" y ha anunciado una Junta de Portavoces en el consistorio esta mañana para analizar con "frialdad" este "hecho grave".

"No voy a interpretar lo que hay detrás, pero sí queremos aparecer públicamente manifestando nuestra repulsa e inquietud. Es nuestra obligación, independientemente de quien sea", porque la gravedad del suceso "es independiente del color político", ha asegurado Irabien, que ha afirmado también que "nunca ha habido problemas de convivencia en el municipio".

La alcaldesa ha pedido cautela y ha asegurado que ayer habló con los miembros de esta familia, que están tranquilos y que cree que ellos también identifican este hecho como "algo aislado".

Ha asegurado que conoce al vecino identificado pero que no le corresponde a ella decir si es o no un ex policía nacional. "La Ertzaintza está haciendo su trabajo y ellos podrán dar esos datos", ha dicho.

Sortu ha convocado hoy a las siete de la tarde una concentración de protesta por estos hechos en Amurrio.