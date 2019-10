Alcaldesa de Móstoles solicitará comparecer ante Comisión de ética del PSOE-M

La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse (PSOE), solicitará su comparecencia ante la Comisión de Ética del PSOE de Madrid para dar "explicaciones" ante su partido acerca de los últimos nombramientos de cargos de confianza que han sido puestos en duda en las últimas semanas.

Fuentes municipales han señalado a Efe que la regidora socialista va a presentar esta solicitud "en las próximas horas", después que el lunes volviera a descartar su dimisión, asegurando además que se siente "perseguida" por "algunos personajes" de su partido y "algunos de otros" partidos.

Este anuncio de solicitud se ha producido poco antes de la comparecencia del secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, en la sede del partido para "informar sobre las medidas adoptadas en relación a la alcaldesa de Móstoles", que tendrá lugar a las 13:00 horas.

El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se ha pronunciado este martes sobre la situación de Posse y ha señalado que es "llamativo" lo que está ocurriendo en torno a este asunto, aunque ha dicho que confía en que lo que haga el PSOE en Madrid "estará bien hecho".

"Yo conozco a la alcaldesa de Móstoles y hay cosas que me sorprenden que se están conociendo por parte de los medios de comunicación", ha afirmado el también secretario general del PSOE en una entrevista de la Cadena Ser, donde ha dicho entender que el PSOE en Madrid ya "está en ello".

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, afirmó este sábado a su llegada al Comité Federal del PSOE, que los socialistas asumen "siempre" las responsabilidades, cuando fue cuestionado en relación a la polémica sobre los nombramientos y contrataciones de la alcaldesa, algo que ya dijo que le parecía "obsceno".

Por su parte, Posse respondió: "Yo me voy a defender siempre que tenga la verdad. Cuando cometa una ilegalidad no tendré problema de dimitir y agachar la cabeza, pero es que yo no he hecho nada malo", y recalcó que no ha hecho "nada ilegal" y que no ha incumplido el código ético del partido.