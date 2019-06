Un voto en blanco otorga la Alcaldía de Huesca al socialista Luis Felipe

El acuerdo entre el PP y Ciudadanos, con el apoyo del Vox, iba a posibilitar la investidura de Ana Alós (PP) como alcaldesa. De esta forma, la candidata popular hubiera contado con mayoría absoluta, al lograr 13 de los 25 votos del pleno, 9 del PP, 3 de Ciudadanos y 1 de VOX, sin embargo, en el recuento de votaciones ha aparecido un voto en blanco.

La sorpresa ha sido mayúscula. Al no lograr los votos necesarios para la mayoría absoluta, ha sido proclamado alcalde el candidato del PSOE, Luis Felipe, al ser la lista más votada.

DISCIPLINA DE VOTO

El candidato de Ciudadanos, José Luis Cadena, ha negado haber roto la disciplina de voto: "El voto es secreto, desconozco quien ha votado en blanco". Cadena ha dicho que ha hablado con los otros dos concejales de la formación naranja: "Ellos me transmiten que tampoco han sido".

Por su parte, el candidato de Vox, Antonio Laborda, ha dicho que su partido no ha votado en blanco, que su voto había sido para la popular Ana Alós. "El voto en blanco no ha sido de Vox, nosotros hemos votado a Ana Alós, que es con quien nos hemos reunido y con quien teníamosmuchas cosas en común en nuestro programa". Laborda, que también ha manifestado su sorpresa, ha apuntado que "nuestra idea era quitar del gobierno a la izquierda, pero ha resultado otra cosa".

La candidata del PP, Ana Alós, ha asegurado que se había llegado a un acuerdo de investidura. "Esta mañana nos han comunicado que Ciudadanos no iba a presentar su candidatura, que iba a apoyar la nuestra, con lo cual se daba por hecho que con el apoyo de Vox que teníamos hablado y que esta mañana me ha confirmado Antonio Laborda hoy podríamos haber tenido un gobierno de centro derecha", pero "no ha sido así".

Alós ha continuado diciendo que "los vecinos de Huesca les pidan explicaciones a Ciudadanos" y "hoy es la prueba evidente de que Ciudadanos no es un partido de fiar, ha roto su compromiso adquirido con nosotros de hacer un gobierno de centro derecha".

FELIPE: "COMIENZA UN NUEVO CICLO"

El alcalde de Huesca, Luis Felipe, que ha resultado reelegido ha subrayado que "hoy comienza un nuevo ciclo, que espero discurra con normalidad democrática en la ciudad".

"Soy alcalde porque la ley lo dice, cuando en una primera votación no hay mayoría absoluta, el elegido es el de mayor número de votos". Felipe, quien no llevaba preparado su discurso, ha asegurado que va a llamar a todos los grupos políticos para trabajar por la ciudad.

Al comienzo del plenoquedaba constituida la mesa de edad con el concejal más joven, María Rodrigo, y el de más edad, José Miguel Veintemilla, y juraban y prometían sus cargos los veinte concejales más los cinco portavoces municipales, Antonio Laborda (Vox), Pilar Novales (Podemos-Equo), José Luis Cadena (Ciudadanos), Ana Alós (PP) y Luis Felipe (PSOE).

Los partidos políticos presentaban sus candidatos y, en este punto Ciudadanos renunciaba a presentar candidato. El PP ha presentado a Ana Alós y el PSOE, a Luis Felipe. En el recuento de votaciones, Ana Alós ha sacado 12 votos, Luis Felipe, 10, Pilar Novales, 2 y ha aparecido un voto en blanco.

La sorpresa del pleno de este sábado se ha sumado al anuncio realizado este viernes de que el candidato de Ciudadanos, José Luis Cadena, con tres concejales, sería el nuevo alcalde de Huesca, en virtud a un acuerdo alcanzado entre PP y Cs en las tres capitales de provincia, aunque el propio Cadena aseguraba que no estaba firmado el acuerdo con el PP.

Este sábado, Ana Alós, ha señalado que nunca se planteó cederle la Alcaldía a Cs. "En ningún momento nos hemos planteado que íbamos a votar como alcalde a otro candidato que no fuera el de nuestro partido por respeto a nuestros afiliados y a los votantes" y "en nuestra cabezajamás entró la opción de llevar a cabo un disparate de hacer alcalde de esta ciudad a alguien que había obtenido tres concejales".